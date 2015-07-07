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    • 24 июля РФС проведет заседание по вопросу разработки проекта финансового регламента

    24 июля РФС проведет заседание по вопросу разработки проекта финансового регламента

    Заседание рабочей группы по разработке проекта финансового регламента Российского футбольного союза запланировано на 24 июля.

    Ранее исполком РФС выступил за то, чтобы главный тренер национальной сборной Фабио Капелло сохранил свой пост, однако руководство организации вновь намерено провести переговоры с итальянцем относительно его будущего в команде.

    6 февраля РФС погасил первый долг по зарплате Капелло, для выплаты которого российский бизнесмен Алишер Усманов предоставил организации целевой кредит в размере 400 миллионов рублей. Однако 7 мая стало известно, что зарплата тренера за апрель также не была перечислена. 22 июня Усманов вновь выделил кредит в размере 300 миллионов рублей для погашения задолженностей перед Капелло.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    07.07.2015 12:29
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    Комментарии (20)
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    Sem25
    1436265757
    Кстати, Толстых уже нет в РФС, почему не заключен спонсорский контракт с Газпромом??? Хватит доить Усманова! С такими \"кредитами\" в Российский футбол он Ротор мог возродить! Позор Мутко и его руководителям!)))
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    КержаковНа
    1436265972
    6 февраля РФС погасил первый долг по зарплате Капелло, для выплаты которого российский бизнесмен Алишер Усманов предоставил организации целевой кредит в размере 400 миллионов рублей. Однако 7 мая стало известно, что зарплата тренера за апрель также не была перечислена. 22 июня Усманов вновь выделил кредит в размере 300 миллионов рублей для погашения задолженностей перед Капелло.(С)======400 лямов деревянных прошло мимо кассы....
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    морозз
    1436266324
    Заседание возглавляет зиц председатель артели РФС...уважаемый в определённых кругах, господин Гинер!
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    sir_Alex
    1436267200
    Круто, чё!
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    polc75
    1436268236
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    хай
    1436268760
    алишер усманов теперь владелец рфс
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    mat73
    1436273137
    А Кателло слушает да ест)))
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    rubinovyi2
    1436280594
    Однако Дон в очередной раз не откажется от такой синекуры.
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    FanatSerj
    1436281069
    Кредит? ))) а кто ж его вернет то ? )) Так и пишите, что Усманова вежливо попросили \"помочь\".
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    ologreds
    1694997656
    numo435019
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