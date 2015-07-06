ТАСС: Зе Луиш присоединится к "Спартаку" на сборе в Швейцарии

Нападающий "Браги" Зе Луиш успешно прошел мед.обследование в Риме и в понедельник вечером присоединится к московскому "Спартаку" на сборах в Швейцарии.



Вместе с игроком в Риме находятся руководитель медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов и тренер по реабилитации Диего Мантовани.



Ранее сообщалось, что трансфер Зе Луиша обойдется московскому клубу в 6,5 миллионов евро. В прошедшем сезоне нападающий "Браги" провел 25 матчей и забил 11 голов.



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