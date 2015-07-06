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    ТАСС: Зе Луиш присоединится к "Спартаку" на сборе в Швейцарии

    Нападающий "Браги" Зе Луиш успешно прошел мед.обследование в Риме и в понедельник вечером присоединится к московскому "Спартаку" на сборах в Швейцарии.

    Вместе с игроком в Риме находятся руководитель медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов и тренер по реабилитации Диего Мантовани.

    Ранее сообщалось, что трансфер Зе Луиша обойдется московскому клубу в 6,5 миллионов евро. В прошедшем сезоне нападающий "Браги" провел 25 матчей и забил 11 голов.

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    Источник: ТАСС

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    06.07.2015 12:56
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    Комментарии59
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      Рейтинг: +49

      spartakus50 6 июля 2015, 23:37

      Говорят-пишут, что уж больно левша и частенько мазило, но иногда забивает...Если пришел с настроем и прогрессом как Промес...то будет бомбой хоть по активности)))как Давыдов в первых матчах...

      0
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      Рейтинг: +95

      RMUKMU 6 июля 2015, 23:08

      Почему все критикуют Зе Луиша? По моему он лучше всех нападающих что сейчас есть в Спартаке. Не очень молодой, но пока ещё перспективный. Правда, покупают в 2,5 раза дороже чем нужно, но Лукойлу, видимо, всё равно.

      0
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      Рейтинг: +19

      KRIMINAL89 6 июля 2015, 21:01

      Юру тогда надо отдавать.

      0
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      Рейтинг: +49

      spartakus50 > KRIMINAL89 6 июля 2015, 23:39

      НИЗЗя Юру еще отдавать....Надо дать ему форму набрать...МОвсисян очень грозен в форме и результативен!!

      0
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      Рейтинг: +86

      Svtur 6 июля 2015, 20:33

      Взяли на замену Дзюбе.

      0
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      Рейтинг: +219

      proezd2 6 июля 2015, 20:32

      ЛУИШ ВЕРИМ!!!
      будет вторым ДИДЬЕ ДРОГБА!

      2
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      Рейтинг: +283

      nahan 6 июля 2015, 20:11

      Скоро увидим в деле.

      1
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      Рейтинг: +314

      spilo 6 июля 2015, 20:02

      остается надеяться, что заиграет.

      2
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      Рейтинг: +26744

      slavutiq70 6 июля 2015, 19:48

      ЖАЛЬ АЛЕНИЧЕВА ОПЯТЬ НАБИРАЮТ ЧЁРТИ ЧТО В СОСТАВ КАК С ЭТИМ МОЖНО ИГРАТЬ????С ЭТИМ ДЕРМОМ ТОЛЬКО ВАЛЕРА МОГ БЫ ЧТО СДЕЛАТЬ А ТАК С АЛЕНИЧЕВЫМ БУДЕТ 5-6МЕСТО,А ВАЛЕРА УМЕЛ СТРОИТЬ ВЕСЬ ЭТОТ СБРОД,,ПО ДРУГОМУ СЕЙЧАС СОСТАВ СПАРТАКА И НЕ НАЗОВЁШ,,,,,СБРОД,,,,,СБРОД и ЕЩЁ РАЗ СБРОД,,,,

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      Рейтинг: +81

      stavr74 6 июля 2015, 18:48

      лишь бы не пролететь с этим Луишем

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      Рейтинг: +593

      112910415 6 июля 2015, 18:15

      о-го-го!

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