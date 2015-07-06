Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    Ван Бастен войдет в тренерский штаб сборной Нидерландов

    Марко ван Бастен войдет в тренерский штаб сборной Нидерландов в качестве помощника главного тренера Данни Блинда. Блинд на этом посту сменит Гуса Хиддинка, покинувшего сборную в июне, и официально займет освободившуюся должность 1 августа.

    Ван Бастен уже работал в национальной команде с 2004 по 2008 год. В прошлом сезоне он выступал в роли помощника главного тренера в «АЗ» (Алкмар), однако сообщается, что голландский специалист не будет совмещать посты в клубе и сборной.

    По сообщению источника, контракт ван Бастена с Королевским футбольным союзом Нидерландов будет заключен на три года.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.07.2015 12:30
    Рекомендуем
    Комментарии (16)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    RUSTY8
    1436178447
    красава ван Бастен именно при тебе был красивый тотальный футбол жаль только евро-08 не взяли, почему-то решили слить четвертьфинал Блинд-ван Бастен думаю штаб будет грамотным и творческим удачи и успехов!!!!!!!! ПыСы: вам бы еще Райкаарда подтянуть
    Ответить
    sir_Alex
    1436182887
    А как со здоровьем?
    Ответить
    alboro
    1436182889
    Смена поколений
    Ответить
    aseke25
    1436183268
    Дааа.. Оранжевые будут рвать
    Ответить
    aseke25
    1436183313
    Дааа.. Оранжевые будут рвать
    Ответить
    nahan
    1436202345
    Даст ли результат звездный состав тренеров...
    Ответить
    alboro
    1436210442
    Разумно
    Ответить
    Sevastopol-www
    1436261429
    Второе пришествие...
    Ответить
    Caesar555
    1436378526
    Отличный тренер. Надо занимать первое место в группе.
    Ответить
    ologreds
    1694997661
    numo434928
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+