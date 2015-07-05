Черевченко: "С "Лудогорцем" сыграли великолепно"

Главный тренер московского "Локомотива" Игорь Черевченко поделился своими мнениями после вчерашнего товарищеского матча команды против болгарского "Лудогорца" (2:0).



"Мы сыграли великолепно, особенно по движению. Настрой был хорошим, за него переживать не приходится. Этот матч мы изначально планировали как тренировочный, ведь наши сборники работали всего лишь неделю. Те, кто тренировался в Москве, выглядят уже нормально. По вчерашней игре могу еще выделить общекомандное давление", - сказал специалист.



Сезон РФПЛ "железнодорожники" начнут 19-го июля гостевым матчем против "Мордовии".



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