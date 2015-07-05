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    Черевченко: "С "Лудогорцем" сыграли великолепно"

    Главный тренер московского "Локомотива" Игорь Черевченко поделился своими мнениями после вчерашнего товарищеского матча команды против болгарского "Лудогорца" (2:0).

    "Мы сыграли великолепно, особенно по движению. Настрой был хорошим, за него переживать не приходится. Этот матч мы изначально планировали как тренировочный, ведь наши сборники работали всего лишь неделю. Те, кто тренировался в Москве, выглядят уже нормально. По вчерашней игре могу еще выделить общекомандное давление", - сказал специалист.

    Сезон РФПЛ "железнодорожники" начнут 19-го июля гостевым матчем против "Мордовии".

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    Источник: Чемпионат.ком

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    05.07.2015 01:07
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +579

      lange 5 июля 2015, 18:53

      Может у Черевченко получится с "Локо".

      0
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      Рейтинг: +125

      Макалай Калкин 5 июля 2015, 18:11

      Локомотив и великолепно как-то не вяжется))) Хотя, может, на фоне Лудогорца...

      0
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      Рейтинг: +41

      Просто мальчик 5 июля 2015, 16:28

      Главное- набрать форуму за эти.
      Вперёд красно- зелёные!

      0
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      Рейтинг: +68

      pashkov-vitaly2011 5 июля 2015, 08:59

      Это ,конечно,радует.А кто из молодых участвовал в игре?

      0
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      Рейтинг: +335

      Поц 5 июля 2015, 07:16

      Ждать осталось не долго, посмотрим первые туры. Товарнякам не верю!

      1
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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 5 июля 2015, 07:09

      Скоро старт...

      0
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      Рейтинг: +187

      Майкл59ru 5 июля 2015, 06:00

      Обыграли сам Лудогорец. Ну теперь то точно попрёт )

      2
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      Рейтинг: +228

      Cool-Kurt Angle 5 июля 2015, 04:09

      чет от бомбардира нет новостей,что им требуется персонал ))ночь прошла уже необычно =DD

      1
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      Рейтинг: +53

      Stut 5 июля 2015, 01:38

      Молодцы паровозики!

      2
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      Рейтинг: +1707

      kkomov 5 июля 2015, 01:12

      счет неплохой

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