"Уотфорд" хочет подписать сразу двух полузащитников "Тоттенхэма"

ау, комментаторы нтв+, как же так УОТФОРД подписывает игроков тотенхема, который по вашим сладким песням должен был бороться за АПЛ и "замахнуться на ЛЧ"! вот смешные жалкие самовлюблённые дядечки, не способные признавать свои ошибки! Маслаченко был последним Комментатором, жаль что такие дятлы как вы у него ничему не научились!
При этом 26-летний Капуэ уже близок к согласованию личного контракта с "Тоттенхэмом", тогда как Стамбули по-прежнему далек от согласия на потенциальную сделку.
Ранее сообщалось об интересе "Уотфорда" к защитнику "Ромы" Хосе Холебасу.
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