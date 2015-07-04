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    "Уотфорд" хочет подписать сразу двух полузащитников "Тоттенхэма"

    "Уотфорд" может усилиться Этьенном Капуэ и Бенджамином Стамбули, которые не входят в планы тренера "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино.

    При этом 26-летний Капуэ уже близок к согласованию личного контракта с "Тоттенхэмом", тогда как Стамбули по-прежнему далек от согласия на потенциальную сделку.

    Ранее сообщалось об интересе "Уотфорда" к защитнику "Ромы" Хосе Холебасу.

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    Источник: Skysports

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    04.07.2015 13:39
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +21

      ZaZizu 5 июля 2015, 10:59

      ау, комментаторы нтв+, как же так УОТФОРД подписывает игроков тотенхема, который по вашим сладким песням должен был бороться за АПЛ и "замахнуться на ЛЧ"! вот смешные жалкие самовлюблённые дядечки, не способные признавать свои ошибки! Маслаченко был последним Комментатором, жаль что такие дятлы как вы у него ничему не научились!

      0
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      Рейтинг: +45

      Carol 4 июля 2015, 17:34

      Готовятся к АПЛ шершни

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 4 июля 2015, 16:56

      Уотфорда только на пользу.

      0
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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 4 июля 2015, 15:30

      По воде вилами...

      0
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      Рейтинг: +396

      Venezuela 4 июля 2015, 14:13

      Неплохо для новичка.

      0
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      Рейтинг: +70

      Arturros 4 июля 2015, 14:09

      Уотфорд перспекивный клуб.Переход туда-шаг вперед.

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      Рейтинг: +148

      alexov222 4 июля 2015, 14:08

      да шли бы уже ,хоть игровую практику будут иметь. сколько можно на лавке штаны просиживать

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      Рейтинг: +1994

      Mоnоlo 4 июля 2015, 14:08

      Всё правильно, не согласна разве что только с продажей Паулиньо, мог еще себя показать, авансы выдавались хорошие. Главное разумно закупиться.

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      Рейтинг: +148

      alexov222 > Mоnоlo 4 июля 2015, 14:10

      а что было прошлым летом? кроме фазио и эрика даера никого не помню...к тому же даер молодцом

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      Рейтинг: +1994

      Mоnоlo > alexov222 4 июля 2015, 14:54

      Да это меня чуть замкнуло, не правильно сформулировала. Позапрошлый год имела ввиду.

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      Рейтинг: +148

      alexov222 > Mоnоlo 4 июля 2015, 16:56

      ты меня заставила проверить прошлогодние трнсферы ттх)) ...мне кажется,что леви все таки понял,что не разбирается в футболе ни он,ни бальдини и подобных проколов как бы не должно быть. но и громнких трансферов нам ожидать не стоит еще долго

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      Рейтинг: +1994

      Mоnоlo > alexov222 4 июля 2015, 17:04

      Главное что бы они были не громкими, а разумными. Очередной Сольдадо за 40 не нужен, ну и слава богу этого не предвидется.

      А то смотрю я на Ливерпуль последних годов, деньги вроде есть, а толку от них если нет человека способного направить их в нужное русло? Вот у нас примерно также было после продажи Бэйла...и не туда и не сюда.

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      Рейтинг: +148

      alexov222 > Mоnоlo 4 июля 2015, 18:15

      согласен. как по мне,то главное,чтоб защита наконец заиграла,впереди есть худо-бедно кому играть. ну и от ламелы ожидаю большего. кстати,местные умористы склоняли триппьера тут кто на что горазд,а он по итогам сезона самый полезный фулбек лиги)

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      Рейтинг: +1994

      Mоnоlo > alexov222 4 июля 2015, 18:27

      Уокер после травмы очень сдал, он почти никакой, а Триппьер и в обороне хорош и в атаке..навешивает классно..ему по силам стать основным. Посмотрим.


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      Рейтинг: +356

      Ruslan3132 > Mоnоlo 4 июля 2015, 18:49

      конечно правильно, у Уотфорда больше шансов попасть в Европу, чем у Тотошек ) да и с петушком на груди не каждый хочет играть )

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      Рейтинг: +1994

      Mоnоlo > Ruslan3132 4 июля 2015, 19:26

      Контратака?

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      Рейтинг: +356

      Ruslan3132 > Mоnоlo 4 июля 2015, 21:18

      Левым флангом ))

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      Рейтинг: +16

      foi 4 июля 2015, 13:52

      ето супер

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