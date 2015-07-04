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    • Кафу: «Соперники перестали уважать и бояться сборную Бразилии»

    Кафу: «Соперники перестали уважать и бояться сборную Бразилии»

    Экс-игрок сборной Бразилии Кафу поделился своим мнением о национальной команде, в которой, по его словам, проводится смена поколений.


    – Соперники потеряли уважение к бразильцам, – цитирует Globo Кафу. – Из-за футбола, который показывает Бразилия, ее не боятся. Мы находимся в переходном периоде, но Бразилия в будущем все-таки снова станет внушать страх. Презирающие нас будут удивлены.



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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.07.2015 08:29
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    Комментарии (58)
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    nahan
    1436006888
    Спросите у немцев почему?..
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    KAFA2525
    1436007284
    Щас только фрицы вне конкуренции…
    Ответить
    Islam0500
    1436008068
    Ну да, нет того культа сб Бразилии как это раньше бывало
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    Espana-Deutschland
    1436013334
    Когда только придёт новое поколение типа твоего, Кафу. Пока, что не видно никого.
    Ответить
    Ac Milan Champion
    1436016707
    Дунга [Соблюдайте правила ]б! И сколари был [Соблюдайте правила ]бом! Только [Соблюдайте правила ]бы возвращаются туда, откуда их выгоняли один раз!
    Ответить
    рус фан
    1436017498
    Бразилы постоянно тасуют состав, каждый новый тренер считал для себя просто долгом отчислять почетного не особо ветерана и набирать пол состава шлака потом. Дунга с выбором то же посмешил не взял Халка (хорошая статистика в РПЛ +чемпионом стал), Андерсона Фелиппе (хорошая статистика в Серии А), чемпиона АПЛ Рамиреса, Фреда (пишу про него потому что он хотя бы мог изобразить фактурного выдвинутого центра форварда), когда в матче с Парагваем запахло тухляком, кого выпустил в качестве выручал Дунга правильно Тарделли (херой Анжи) и Рибейро. Теперь 30 летний Элиас зачем в сборной?, в Интере например неплохо Эрнанес смотрелся ему столько же лет и считаю он хороший опорник весьма атакующий, только пожалуй в защитной линии Бразилии хорошая конкуренция, но такой перекос может дотащить до 1/2 на домашнем ЧМ и до 1/4 Кубка Америки. Кстати если бы Бразилы прошли Парагвай, то Арги вполне возможно могли показать фокус с унижением 1-7 снова.
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    Марклар
    1436031685
    Состав слабый стал. Один лишь Неймар претендует на роль суперзвезды.
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    Zubo
    1436033196
    Ничего , придёт тот день когда снова засверкает Бразильская сборная звёздами, как когда то Гарринча, Зито, Пеле, Жарзиньо, Тостао, Сократес, Едер, Фалькао, Зико, Ромарио, Дунга, Таффарел, Рональдо, Ривальдо, Рональдиньо, Кака... ну и конечно Кафу, а пока только Неймар играет как подобает бразильцу, мы подождём , мы верим, лучший матч всех времён и народов для тупитз которые говорят что раньше играли на низких скоростях: ht tp s://www. youtube. com/watch ?v=3th 82Z fFsUg
    Ответить
    112910415
    1436115852
    ужасные времена
    Ответить
    ologreds
    1694997673
    numo434742
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