Кафу: «Соперники перестали уважать и бояться сборную Бразилии»

Экс-игрок сборной Бразилии Кафу поделился своим мнением о национальной команде, в которой, по его словам, проводится смена поколений.





– Соперники потеряли уважение к бразильцам, – цитирует Globo Кафу. – Из-за футбола, который показывает Бразилия, ее не боятся. Мы находимся в переходном периоде, но Бразилия в будущем все-таки снова станет внушать страх. Презирающие нас будут удивлены.











