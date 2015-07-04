Кафу: «Соперники перестали уважать и бояться сборную Бразилии»

Экс-игрок сборной Бразилии Кафу поделился своим мнением о национальной команде, в которой, по его словам, проводится смена поколений.
– Соперники потеряли уважение к бразильцам, – цитирует Globo Кафу. – Из-за футбола, который показывает Бразилия, ее не боятся. Мы находимся в переходном периоде, но Бразилия в будущем все-таки снова станет внушать страх. Презирающие нас будут удивлены.
Напомним, что бразильцы вылетели из Кубка Америки-2015 на стадии 1/4 финала, проиграв по пенальти сборной Парагвая.
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