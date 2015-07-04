Герреро: «Нашей задачей было попасть в финал, но и третьим местом мы довольны»

Форвард сборной Перу Паоло Герреро, который отметился забитым мячом в матче за третье место Кубка Америки с Парагваем (2:0) и признанный лучшим игроком встречи, оценил выступление команды на турнире.





– Хочу посвятить эту победу близким, – приводит Tmw слова Герреро. – Считаю, что жители Перу должны гордиться сборной, потому что мы проделали хорошую работу. Нашей задачей было попасть в финал, но третьим местом мы тоже довольны. Матч получился трудным, рад, что порадовали наших болельщиков.







