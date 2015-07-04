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    • Герреро: «Нашей задачей было попасть в финал, но и третьим местом мы довольны»

    Герреро: «Нашей задачей было попасть в финал, но и третьим местом мы довольны»

    Форвард сборной Перу Паоло Герреро, который отметился забитым мячом в матче за третье место Кубка Америки с Парагваем (2:0) и признанный лучшим игроком встречи, оценил выступление команды на турнире.


    – Хочу посвятить эту победу близким, – приводит Tmw слова Герреро. – Считаю, что жители Перу должны гордиться сборной, потому что мы проделали хорошую работу. Нашей задачей было попасть в финал, но третьим местом мы тоже довольны. Матч получился трудным, рад, что порадовали наших болельщиков.


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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.07.2015 08:11
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    Комментарии (5)
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    Zenit-84
    1435989696
    С медалями главное
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    Sevastopol-www
    1435992442
    \"Хочу посвятить эту победу близким...\" А родным?...
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    nahan
    1436006714
    Задачей было попасть в финал! Респект перуанцам.
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    ologreds
    1694997673
    numo434740
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