Гарека: «Наша сборная представила Перу наилучшим образом»

Главный тренер сборной Перу Рикардо Гарека поделился мнением о победе своей команды в матче за третье место Кубка Америки-2015 с Парагваем (2:0).





«Мы очень хотели попасть в финал, – приводит Tmw слова Гареки. – Но и сегодня нам удалось победить очень сложного оппонента. Наша команда представила страну наилучшим образом. Теперь нам необходимо идти вперед. Этот коллектив способен расти еще. У нас есть первоклассные игроки.







