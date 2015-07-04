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    Бартомеу: "Луис Энрике попросил подписать Турана"

    Президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу заявил, что приорететными целями его клуба в это трансферное окно были Алеиш Видаль и Арда Туран. Первого каталонцы уже подписали и теперь рассчитывают уладить все вопросы по переходу турка из стана мадридского "Атлетико".

    "Луис Энрике просил подписать его. Руководство должно удовлетворять таким просьбам. Надеюсь, скоро все будет оформлено официально. Цена вопроса - меньше 35 млн евро. Нужно подписать Турана и включить его в предсезонную подготовку" , - заявил Бартомеу.

    Напомним, что Арда Туран заявил о своих намерениях покинуть "Атлетико" из-за несогласия с методами работы Диего Симеоне.

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    Источник: AS

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    04.07.2015 00:31
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    Комментарии33
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    • ...
      Рейтинг: +410

      KATALONIAFAN 4 июля 2015, 19:29

      Посмотрим на бородача ....Должен бороду рвать за этот клуб...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 4 июля 2015, 13:21

      Туран оказывается еще и бунтарь...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +57

      NEOn13 4 июля 2015, 12:09

      было бы неплохо

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3416

      FRZZ 4 июля 2015, 10:08

      Но Арда Туран же не хочет в Барсу, он хочет в Англию.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 4 июля 2015, 09:57

      Рассчитывают уладить все вопросы по переходу турка из стана в стан...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +51

      Мessi 10 4 июля 2015, 09:30

      Пишите прямую речь курсивом, как раньше, так читать гораздо удобнее

      0
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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www > Мessi 10 4 июля 2015, 09:57

      Не надо читать лёжа... Это вредно...

      1
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      Рейтинг: +140

      mamrik-09 4 июля 2015, 09:25

      Лучший тренер говорит по делу

      0
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      Рейтинг: +44

      genezis 4 июля 2015, 09:10

      будет второй мужик в этом гареме девочек , глядиш затолкнет ложку мосе куда нужно

      2
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      Рейтинг: +410

      KATALONIAFAN > genezis 4 июля 2015, 19:25

      маленький ты еще об этом говорить

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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 4 июля 2015, 07:53

      Цена кусается...

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      Рейтинг: +15

      vuomu 4 июля 2015, 07:49

      ХОЧЕШЬ НЕЗАБЫВАЕМОГО СЕКСА на всю ночь! После этого я стал Львом в постеле, об этом уже пишут и в журналах, сами почитайте -- http://maximm.gu.ma

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