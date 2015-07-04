Бартомеу: "Луис Энрике попросил подписать Турана"

Посмотрим на бородача ....Должен бороду рвать за этот клуб...
Президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу заявил, что приорететными целями его клуба в это трансферное окно были Алеиш Видаль и Арда Туран. Первого каталонцы уже подписали и теперь рассчитывают уладить все вопросы по переходу турка из стана мадридского "Атлетико".
"Луис Энрике просил подписать его. Руководство должно удовлетворять таким просьбам. Надеюсь, скоро все будет оформлено официально. Цена вопроса - меньше 35 млн евро. Нужно подписать Турана и включить его в предсезонную подготовку" , - заявил Бартомеу.
Напомним, что Арда Туран заявил о своих намерениях покинуть "Атлетико" из-за несогласия с методами работы Диего Симеоне.
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"Луис Энрике просил подписать его. Руководство должно удовлетворять таким просьбам. Надеюсь, скоро все будет оформлено официально. Цена вопроса - меньше 35 млн евро. Нужно подписать Турана и включить его в предсезонную подготовку" , - заявил Бартомеу.
Напомним, что Арда Туран заявил о своих намерениях покинуть "Атлетико" из-за несогласия с методами работы Диего Симеоне.
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!