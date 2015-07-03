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    • Сербский футболист умер после тренировки в китайском клубе «Циндао Хайню»

    Сербский футболист умер после тренировки в китайском клубе «Циндао Хайню»

    Сербский полузащитник китайской команды «Циндао Хайню» Горан Горич скончался в возрасте 29 лет после тренировочного занятия со своими партнерами. Как сообщают сербские СМИ, игрок потерял сознание в автобусе и был оперативно доставлен в больницу, однако врачи не смогли спасти его жизнь.

    Горан Горич был известен по выступлениям за сербские клубы «Ягодина» и Црвена Звезда». В составе последних он становился чемпионом страны.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    03.07.2015 22:48
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