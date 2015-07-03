"Ривер Плейт" представил Савиолу, Лучо Гонсалеса и Аймара

Хавьеру и Лучо по 34, а Пабло 36 уже, Ривер доверяет ветеранам, в Аргентине не такой насыщенный график игр думаю на десяток добротных матчей их хватит.
Аргентинский "Ривер Плейт" провел презентацию сразу пяти новых футболистов. Ими стали Хавьер Савиола, Лучо Гонсалес, Пабло Аймар, Николас Бертоло и Табаре Вьюдес. Первые трое широко известны публике по выступлениям в Европе.
На данный момент "Ривер Плейт" занимает четвертую позицию в чемпионате Аргентины.
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