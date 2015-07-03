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    "Ривер Плейт" представил Савиолу, Лучо Гонсалеса и Аймара

    Аргентинский "Ривер Плейт" провел презентацию сразу пяти новых футболистов. Ими стали Хавьер Савиола, Лучо Гонсалес, Пабло Аймар, Николас Бертоло и Табаре Вьюдес. Первые трое широко известны публике по выступлениям в Европе.

    На данный момент "Ривер Плейт" занимает четвертую позицию в чемпионате Аргентины.

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    Источник: ФК «Ривер Плейт»

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    03.07.2015 10:25
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +226

      рус фан 4 июля 2015, 05:32

      Хавьеру и Лучо по 34, а Пабло 36 уже, Ривер доверяет ветеранам, в Аргентине не такой насыщенный график игр думаю на десяток добротных матчей их хватит.

      1
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      Рейтинг: +283

      nahan 3 июля 2015, 16:00

      Пятерым удачи.

      1
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      Рейтинг: +64

      ISFAN07 3 июля 2015, 12:40

      Как я ненавидел Савиолу, шикарный игрок, очень шустрый, за Барсу добротно гонял! А Аймар наоборот импонировал всегда!

      3
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      Рейтинг: +227

      ВЕЖЛИВЫЙ РУССКИЙ 3 июля 2015, 12:15

      Неплохое усиление.
      Жду возвращение на аргентинский олимп.

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      Рейтинг: +138

      Espana-Deutschland 3 июля 2015, 12:05

      Крутая компания собралась у Ривера. Но Бока всё равно круче)

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      Рейтинг: +58

      katalonez 3 июля 2015, 11:42

      Они еще играют!?

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      Рейтинг: +988

      dimagas1 3 июля 2015, 11:18

      звезд набрали пол ведра)))

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      Рейтинг: +80

      aseke25 3 июля 2015, 11:12

      да уж

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      Рейтинг: +169

      TY13R 3 июля 2015, 11:07

      вот это затарились)))

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      Рейтинг: +188

      RUSTY8 3 июля 2015, 10:52

      бока с риверем похожи на клубы "мертвых" (неподавших надежд) марадон"
      аймар с савиолой в ривере
      тевес в боке
      а недавно рикельме с палермо в боке мяч гоняли

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