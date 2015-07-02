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    "Сток Сити" продлил контракт с Одемвингие

    Английский "Сток Сити" сегодня продлил контракт со своим нападающим Питером Одемвингие, информирует официальный сайт "гончаров". Срок нового соглашения - один сезон, но оно может быть продлено еще на год.

    В прошлом сезоне по причине травм нигериец с российским паспортом сыграл в АПЛ всего лишь 7 матчей.

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    Источник: ФК «Сток Сити»

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    02.07.2015 20:06
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +664

      Die Roten 3 июля 2015, 11:20

      ну значит еще год.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +103

      Lucius Vorenus 2 июля 2015, 22:25

      круто

      0
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      Рейтинг: +190

      МОСКОВСКИЕ КЕДЫ 2 июля 2015, 21:35

      у кого то паспорт российский украл?

      0
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      Рейтинг: +433

      magnum3000 2 июля 2015, 20:23

      Петя еще пылит на поле?

      1
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      Рейтинг: +988

      dimagas1 2 июля 2015, 20:13

      Нафига он им нужен? Если есть Крауч))))

      0
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 2 июля 2015, 20:11

      Оденьстринги сдал капитально.

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