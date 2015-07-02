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    Бенитес не просил купить Льоренте

    Сегодня источник в мадридском "Реале" сообщил, что клуб не намерен приобретать форварда итальянского "Ювентуса" Фернандо Льоренте, как об этом информировалось. Ранее стало известно, что приобрести испанца хотел бы лично главный тренер "сливочных" Рафаэль Бенитес, но это оказалось неправдой. Вчера, напомним, некоторые источники уведомили о том, что агенты Льоренте уже предложили клиента "Милану".

    В прошлом сезоне нападающий в 45-м матчах забил 9 мячей.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    02.07.2015 19:26
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    Комментарии46
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      Рейтинг: +161

      Фаталист 3 июля 2015, 02:39

      Реалу нужен сильный нападающий,а игроком такого уровня,а может даже и выше, является Мората,которого в тот же самый Ювентус и отпустили,так что совсем нелогичная утка.

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      Рейтинг: +59

      Хасан_05 3 июля 2015, 00:31

      ВОобще кто нибудь поверил то что Реал хочет купить Льеренте ????

      0
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      Рейтинг: +183

      realmadrid92 2 июля 2015, 23:42

      Я же говорил, что все это утки. Льоренте даже на пике своей карьеры не был игроком уровня Реала

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      Рейтинг: +923

      БарсаДав 2 июля 2015, 22:35

      Он не просил, он требовал купить в Реал этого баскскаого Пинокио. Какие Роналду, Хамесы и Бэйлы? Льоренте емае!)

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      Рейтинг: +190

      МОСКОВСКИЕ КЕДЫ 2 июля 2015, 21:34

      Очень результативный нападующий,зря,Барсилона заберет

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      Рейтинг: +226

      рус фан 2 июля 2015, 21:15

      Теперь многие агенты будут писать что их подопечными интересуется Бенитес, а тот будет опровергать.

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      Рейтинг: +256

      Arhive 2 июля 2015, 21:10

      уже определяйтесь скорей. уйдет форвард!

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      Рейтинг: +59

      Хасан_05 > Arhive 3 июля 2015, 00:32

      оСТАВЬТЕ ЭТО БРЕВНО СЕБЕ ПОЧЕТНОЕ МЕСТО В коллекции ЗАЙМЕТ РЯДОМ С МАТРИ И яКВИНТОЙ ахахахаххаха

      0
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      Рейтинг: +256

      Arhive > Хасан_05 3 июля 2015, 04:58

      очень смешно! хотя чего от тебя можно ожидать? Як на пенсии, а Матри играет за Милан.

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      Рейтинг: +17

      5Gb 2 июля 2015, 20:46

      и смысл от него?

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      Рейтинг: +1599

      TheDDS 2 июля 2015, 20:07

      Пожизненный бан это жестко
      Даже смеятся не хочется =))))

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      Рейтинг: +917

      Bаrsenоga 2 июля 2015, 19:57

      Он такой же деревяный как ван нистерлой три лудших форварда мира сейчас находятся в моей барселеоне и кого бы реал не купил на следущей год у них снова будет ноль трофеев.

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      Рейтинг: +29

      John Charles > Bаrsenоga 2 июля 2015, 20:39

      о боже))
      школолослейся

      Добротный профи 10 ложит

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