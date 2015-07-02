Бенитес не просил купить Льоренте

Сегодня источник в мадридском "Реале" сообщил, что клуб не намерен приобретать форварда итальянского "Ювентуса" Фернандо Льоренте, как об этом информировалось. Ранее стало известно, что приобрести испанца хотел бы лично главный тренер "сливочных" Рафаэль Бенитес, но это оказалось неправдой. Вчера, напомним, некоторые источники уведомили о том, что агенты Льоренте уже предложили клиента "Милану".



В прошлом сезоне нападающий в 45-м матчах забил 9 мячей.



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