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    Данни Блинд стал главным тренером сборной Голландии

    Данни Блинд избран новым главным тренером сборной Голландии. Вслед за отставкой Гуса Хиддинка, руководящего сборной после ЧМ-2014, команду возглавил его бывший ассистент.

    Ранее Блинд выступал помощником Луи Ван Гаала, главного тренера национальной сборной с 2012 по 2014 гг.

    После шести туров отборочного цикла Евро-2016 Голландия занимает в группе A третье место, имея в активе 10 очков.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.07.2015 18:36
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    Комментарии (34)
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    DXTK
    1435774037
    если голландия начнет сейчас всех рвать значит мои предпосылки на счет Хиддинга оправдались на счет слива, а если они продолжут демонстрировать теже результаты, значит игроки такие, а не тренер. Не бось Блинд сразу позванил Ван галлу и спросил что надо делать ну Луи объяснил 3-5-2 и точка.
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    sir_Alex
    1435776603
    А где Райкаард?
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    alboro
    1435776831
    поколение next
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    yudin_duda
    1435777208
    Удачи большому Блинду!
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    umidbest8590
    1435779073
    Удачи
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    Rusti
    1435782647
    Удачи
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    Den Bull
    1435783423
    Поздравляю!
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    БСТ
    1435795552
    Ну всё берегитесь Чехия и Исландия
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    RUSTY8
    1435809534
    а почему такая новость не в главных самому Блинду удачи, вытащи сборную на евро и обеспечь безболезненную смену поколений
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    ologreds
    1694997686
    numo434541
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