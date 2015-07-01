Дуглас Коста переходит в "Баварию"

Алексей Андронов: «Бавария» рискует, приобретая Дугласа Косту
Комментатор «НТВ-Плюс» Алексей Андронов высказал свое мнение по поводу перехода Дугласа Косты из «Шахтера» в «Баварию». Он считает, что это рискованное приобретение.
«Рискует «Бавария». К ним переходит игрок не из самого конкурентного чемпионата. Готов ли он два раза в неделю демонстрировать высокий уровень, а не как в чемпионате Украины – это вопрос. Но игрок интересный. Он может разнообразить игру «Баварии». Главное, чтобы Гвардиола не начал использовать его в качестве ложной девятки.
Здесь надо поаплодировать «Шахтеру», потому что команда Рината Хаметова здорово работает на трансферном рынке. Вспомните, как роскошно Ахметов продал Тимощука в «Зенит» переход Мхитаряна в «Боруссии», - сказал Андронов в эфире «Радио Команда»
"Шахтер" согласовал детали перехода Дугласа Косты в мюнхенскую "Баварию". Сумма трансфера составила 30 миллионов евро.
"Шахтер" благодарит Дугласа за время, проведенное в команде, желает ему успехов в новом клубе", - с таким заявлением выступило руководство донецского клуба.
Бразильский футболист провел в составе "горняков" 203 матча, отметившись 38 голами и 40 голевыми передачами.
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