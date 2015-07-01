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    Дуглас Коста переходит в "Баварию"

    "Шахтер" согласовал детали перехода Дугласа Косты в мюнхенскую "Баварию". Сумма трансфера составила 30 миллионов евро.

    "Шахтер" благодарит Дугласа за время, проведенное в команде, желает ему успехов в новом клубе", - с таким заявлением выступило руководство донецского клуба.

    Бразильский футболист провел в составе "горняков" 203 матча, отметившись 38 голами и 40 голевыми передачами.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    01.07.2015 13:01
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    Комментарии118
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      Рейтинг: +421

      Сливки общества 4 июля 2015, 01:24

      Алексей Андронов: «Бавария» рискует, приобретая Дугласа Косту

      Комментатор «НТВ-Плюс» Алексей Андронов высказал свое мнение по поводу перехода Дугласа Косты из «Шахтера» в «Баварию». Он считает, что это рискованное приобретение.

      «Рискует «Бавария». К ним переходит игрок не из самого конкурентного чемпионата. Готов ли он два раза в неделю демонстрировать высокий уровень, а не как в чемпионате Украины – это вопрос. Но игрок интересный. Он может разнообразить игру «Баварии». Главное, чтобы Гвардиола не начал использовать его в качестве ложной девятки.

      Здесь надо поаплодировать «Шахтеру», потому что команда Рината Хаметова здорово работает на трансферном рынке. Вспомните, как роскошно Ахметов продал Тимощука в «Зенит» переход Мхитаряна в «Боруссии», - сказал Андронов в эфире «Радио Команда»

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      Рейтинг: +421

      Сливки общества 4 июля 2015, 00:48

      Добро пожаловать! Удачи и успехов с баварцами. Надеюсь, доверие оправдает и заиграет.

      0
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      Рейтинг: +72

      densmen 2 июля 2015, 11:08

      олигарх Ахметов наварился неплохо, покупали за 6 продали за 30

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      Рейтинг: +664

      Die Roten 2 июля 2015, 10:44

      ну что.добро пожаловать!хотя я не очень понял этот трансфер.

      2
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      Рейтинг: +421

      Сливки общества > Die Roten 4 июля 2015, 00:46

      Привет!

      Вот я тоже в ауте.) Бавария как всегда непредсказуема.))

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      Рейтинг: +103

      Bavaria_M 1 июля 2015, 23:12

      нафиг не нужен ты( гнать Румминиге и пепа надо скорей.
      а то берут ненужный хлам

      2
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      Рейтинг: +244

      Donetsk_the_BEST 1 июля 2015, 23:02

      Ну вот и Коста ушел, двоякие эмоции, и за Косту очень рад, что будет играть в топ клубе, буду и его поддерживать и сопереживать как и за других игроков Шахтера перешедших в топ клуб, но с другой стороны печально, и игроков хорошего уровня в Шахтере, да и вообщем в УПЛ в скором времени может вообще не остаться. Вообщем удачи Дугласу и спасибо за все! что делал для команды!

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      Рейтинг: +108

      Axidan 1 июля 2015, 22:59

      Рад за него! Перейти в такой клуб, очень дорогого стоит! И поверьте мне, Бавария с ним не прогадала. Будет забивать важные голы, решающие, вот увидите. Он это умеет, и делает это красиво!

      3
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      Рейтинг: +302

      10 seconds to stars 1 июля 2015, 21:36

      Болелы(глоры) Баварии совсем зажрались судя по коментам. Им вишь Месси с Роналду подавай))

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      Рейтинг: +103

      Bavaria_M > 10 seconds to stars 1 июля 2015, 23:46

      эти две звезды рекламы никому не нужны.

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      Рейтинг: +664

      Die Roten > 10 seconds to stars 2 июля 2015, 10:45

      себе оставте и кристину и месси.

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      Рейтинг: +319

      АнДрЮхА 21 1 июля 2015, 21:22

      Этот парень и 40 стоит, важные голы забивает, тащит)

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      Рейтинг: +182

      Shahtar44 1 июля 2015, 20:57

      Поверьте потенциал у парня невероятный, он может то что редкий футболист сможет сделать!! Это вам говорит человек знающий Шахтер уже 10 лет))

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