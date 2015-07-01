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    Комбаров: "Мы обязаны реабилитироваться перед болельщиками"

    Футболист московского "Спартака" Дмитрий Комбаров поделился некоторыми своими ожиданиями от предстоящего сезона.

    "Мы обязаны выступить лучше, нежели в прошлом году. Нужно реабилитироваться и перед болельщиками, и перед самими собой. Новый тренерский штаб прививает нам спартаковский футбол, который, надеюсь, позволит реализовать все намеченные планы", - сказал Дмитрий в интервью "Советскому спорту".

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    Источник: «Советский спорт»

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    01.07.2015 09:07
    Комментарии57
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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 4 июля 2015, 16:14

      Большие ожидания...

      0
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      Рейтинг: +254

      KAFA2525 2 июля 2015, 01:22

      Какой то смешарик из спамьки…

      0
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      Рейтинг: +1532

      Петр 1 1 июля 2015, 20:33

      каждый год начинаете с одних и тех же слов.

      0
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      Рейтинг: +59

      andrefinoo 1 июля 2015, 17:24

      Каждый год,одни и те же слова...

      0
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      Рейтинг: +38

      тащ Сухов 1 июля 2015, 17:10

      Этот тренерский штаб уже привил одному клубу стиль отправив его в пердив.

      0
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      Рейтинг: +712

      RIR68 1 июля 2015, 16:52

      покажите предпенсионной бабушке снизу стриптиз и вас вас все простят!

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      Рейтинг: +873

      Блоссия 1 июля 2015, 16:23

      Да.

      0
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      Рейтинг: +14956

      vka1970 1 июля 2015, 15:25

      Дай то бог, а то игры физруков уже задолбали.

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      Рейтинг: +283

      nahan 1 июля 2015, 15:08

      Амбициозный тренер будет ставить высокие задачи.

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      Рейтинг: +296

      Raulya 1 июля 2015, 13:10

      Обязаны еще как... Я спартак не люблю, но адекватных болельщиков спартака мне даже было жалко, после бездарных матчей их команды... Должны хотя бы потому, что самые возрастные болельщики в основном у спартака и динамо.. Вот для этих людей должны реабилитироваться...

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