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    Ривалдо: «В сборную Бразилии следует вызывать лучших»

    Знаменитый в прошлом нападающий сборной Бразилии Ривалдо поделился своим мнением касательно того, что сейчас происходит с «селесао», а также вспомнил последнюю победу команды на чемпионате мира, что случилось ровно 13 лет назад.

    «Да, сегодня 13 лет, как мы последний раз выиграли чемпионат мира – никогда не забуду этот момент. Увы, но сейчас в сборную Бразилии может попасть любой игрок, хотя следует вызывать лучших. Помнится, в 2006-м году я выступал в Греции и во многом поэтому не попал в заявку на чемпионат мира в Германии. Нынешние игроки сборной выступают еще в более слабых турнирах. Если подобная тенденция продолжится, нам придется ждать нового чемпионства лет тридцать. Словом, тяжело молча смотреть на то, что происходит», – написал Ривалдо.

    Напомним, что «пентакампеоны» вылетели на стадии 1/4 финала на Кубке Америки в этом году, а в прошлом с треском уступили в полуфинале чемпионата мира немцам (1:7).

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    Источник: Instagram

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    01.07.2015 06:27
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    Комментарии (31)
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    нечитайло
    1435739175
    Надо что то менять
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    Albatross
    1435741794
    Дунга мутит воду.
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    ХУБУЛ
    1435743987
    А где их взят то????????? Вот уже 27 лет слежу за футболом и никогда даже в мыслях у меня не было,что игроки основы сборной Бразилии будут лавочниками Европейских клубов, игроками УПЛ и нашей лиги или ещё хуже того.
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    sir_Alex
    1435746618
    У пентакампеонов кризис
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    vip Ziama
    1435747360
    А тренер Дунга это не капитан селесао который выиграл ЧМ-94 в сша?
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    germzlm
    1435750228
    семулянт 2002 прав
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    nahan
    1435751107
    Дурга взял лучших на сегодня, а кого забыли, пусть перечислит.
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    Петр 1
    1435766116
    надо с увольнения дунги начинать.
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    Sevastopol-www
    1436014634
    Быстро время летит...
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    ologreds
    1694997689
    numo434492
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