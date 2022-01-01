Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Календарь Результаты Таблица Команды
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Результаты матчей Гондурас. Лига Насьональ. Клаусура 2026

Гондурас. Лига Насьональ. Клаусура 2026, Clausura - Play Offs Таблица
25 мая, 02:00
Мотагуа
0 : 0
Марафон
Завершен
Гондурас. Лига Насьональ. Клаусура 2026, Финал Таблица
22 мая, 05:00
Марафон
1 : 1
Мотагуа
Завершен
Гондурас. Лига Насьональ. Клаусура 2026, 6 тур Таблица
19 мая, 03:00
Мотагуа
2 : 1
Полиция Насьональ
Завершен
19 мая, 05:15
Реал Эспанья
1 : 1
Марафон
Завершен
16 февраля, 04:30
Виктория Ла-Сейба
2 : 1
Олимпия Т
Завершен
16 февраля, 02:15
Мотагуа
1 : 1
Марафон
Завершен
16 февраля, 00:00
Полиция Насьональ
2 : 2
Платенсе
Завершен
15 февраля, 04:30
Реал Эспанья
2 : 1
Чолома
Завершен
15 февраля, 02:15
Оланчо
4 : 1
Хутикальпа
Завершен
Гондурас. Лига Насьональ. Клаусура 2026, 5 тур Таблица
16 мая, 05:15
Марафон
1 : 0
Олимпия Т
Завершен
16 мая, 00:45
Полиция Насьональ
1 : 1
Оланчо
Завершен
13 февраля, 02:15
Лобос УПНФМ
2 : 2
Виктория Ла-Сейба
Завершен
13 февраля, 04:30
Марафон
2 : 2
Платенсе
Завершен
12 февраля, 00:00
Полиция Насьональ
0 : 5
Мотагуа
Завершен
12 февраля, 02:15
Чолома
0 : 1
Оланчо
Завершен
12 февраля, 04:30
Хутикальпа
1 : 1
Реал Эспанья
Завершен
Гондурас. Лига Насьональ. Клаусура 2026, 4 тур Таблица
13 мая, 05:15
Олимпия Т
3 : 2
Реал Эспанья
Завершен
13 мая, 03:00
Оланчо
0 : 2
Мотагуа
Завершен
9 февраля, 02:15
Платенсе
1 : 1
Чолома
Завершен
9 февраля, 00:00
Марафон
0 : 1
Реал Эспанья
Завершен
8 февраля, 04:30
Мотагуа
1 : 1
Виктория Ла-Сейба
Завершен
8 февраля, 02:15
Лобос УПНФМ
0 : 1
Олимпия Т
Завершен
7 февраля, 04:00
Хутикальпа
1 : 1
Полиция Насьональ
Завершен
Гондурас. Лига Насьональ. Клаусура 2026, 3 тур Таблица
10 мая, 03:00
Мотагуа
1 : 2
Оланчо
Завершен
10 мая, 05:15
Реал Эспанья
3 : 1
Олимпия Т
Завершен
2 февраля, 00:00
Полиция Насьональ
0 : 0
Чолома
Завершен
2 февраля, 02:15
Реал Эспанья
2 : 2
Мотагуа
Завершен
2 февраля, 04:30
Оланчо
1 : 1
Лобос УПНФМ
Завершен
1 февраля, 04:30
Олимпия Т
2 : 2
Хутикальпа
Завершен
1 февраля, 02:15
Виктория Ла-Сейба
0 : 0
Марафон
Завершен
Гондурас. Лига Насьональ. Клаусура 2026, 2 тур Таблица
7 мая, 05:15
Олимпия Т
2 : 0
Марафон
Завершен
7 мая, 03:00
Оланчо
1 : 3
Полиция Насьональ
Завершен
30 января, 04:30
Мотагуа
2 : 0
Платенсе
Завершен
30 января, 02:15
Чолома
1 : 1
Лобос УПНФМ
Завершен
29 января, 02:15
Оланчо
1 : 1
Олимпия Т
Завершен
29 января, 04:30
Марафон
3 : 0
Хутикальпа
Завершен
29 января, 00:00
Полиция Насьональ
1 : 2
Реал Эспанья
Завершен
Гондурас. Лига Насьональ. Клаусура 2026, 1 тур Таблица
4 мая, 00:30
Марафон
1 : 0
Реал Эспанья
Завершен
4 мая, 03:15
Полиция Насьональ
1 : 1
Мотагуа
Завершен
26 января, 04:30
Олимпия Т
1 : 0
Полиция Насьональ
Завершен
26 января, 00:00
Платенсе
1 : 1
Виктория Ла-Сейба
Завершен
26 января, 02:15
Лобос УПНФМ
1 : 1
Марафон
Завершен
25 января, 02:15
Хутикальпа
1 : 0
Чолома
Завершен
25 января, 04:30
Реал Эспанья
2 : 0
Оланчо
Завершен
Гондурас. Лига Насьональ. Клаусура 2026, 22 тур Таблица
1 мая, 04:00
Оланчо
2 : 2
Полиция Насьональ
Завершен
1 мая, 04:00
Олимпия Т
4 : 0
Платенсе
Завершен
1 мая, 04:00
Виктория Ла-Сейба
1 : 2
Реал Эспанья
Завершен
1 мая, 04:00
Лобос УПНФМ
2 : 1
Мотагуа
Завершен
1 мая, 04:00
Марафон
0 : 1
Чолома
Завершен
Гондурас. Лига Насьональ. Клаусура 2026, 21 тур Таблица
28 апреля, 00:30
Полиция Насьональ
2 : 0
Виктория Ла-Сейба
Завершен
27 апреля, 00:00
Платенсе
1 : 0
Оланчо
Завершен
27 апреля, 04:30
Хутикальпа
1 : 0
Лобос УПНФМ
Завершен
27 апреля, 02:15
Мотагуа
5 : 1
Чолома
Завершен
26 апреля, 04:00
Реал Эспанья
3 : 2
Олимпия Т
Завершен
Гондурас. Лига Насьональ. Клаусура 2026, 20 тур Таблица
24 апреля, 02:15
Лобос УПНФМ
0 : 1
Полиция Насьональ
Завершен
24 апреля, 04:30
Оланчо
0 : 0
Мотагуа
Завершен
23 апреля, 02:15
Реал Эспанья
2 : 0
Платенсе
Завершен
23 апреля, 04:30
Олимпия Т
2 : 1
Марафон
Завершен
23 апреля, 00:00
Виктория Ла-Сейба
2 : 1
Хутикальпа
Завершен
Гондурас. Лига Насьональ. Клаусура 2026, 19 тур Таблица
20 апреля, 04:30
Оланчо
1 : 0
Виктория Ла-Сейба
Завершен
20 апреля, 00:00
Платенсе
4 : 1
Лобос УПНФМ
Завершен
20 апреля, 02:15
Мотагуа
2 : 1
Хутикальпа
Завершен
19 апреля, 04:30
Чолома
1 : 3
Олимпия Т
Завершен
19 апреля, 00:30
Полиция Насьональ
0 : 1
Марафон
Завершен
Гондурас. Лига Насьональ. Клаусура 2026, 15 тур Таблица
17 апреля, 04:30
Виктория Ла-Сейба
2 : 3
Мотагуа
Завершен
3 апреля, 00:00
Полиция Насьональ
0 : 1
Хутикальпа
Завершен
3 апреля, 02:15
Олимпия Т
0 : 0
Лобос УПНФМ
Завершен
3 апреля, 04:30
Реал Эспанья
2 : 0
Марафон
Завершен
2 апреля, 02:15
Чолома
1 : 0
Платенсе
Завершен
Гондурас. Лига Насьональ. Клаусура 2026, 18 тур Таблица
16 апреля, 04:00
Хутикальпа
1 : 1
Платенсе
Завершен
14 апреля, 04:00
Виктория Ла-Сейба
2 : 5
Чолома
Завершен
13 апреля, 04:30
Лобос УПНФМ
1 : 1
Реал Эспанья
Завершен
13 апреля, 02:15
Мотагуа
0 : 1
Олимпия Т
Завершен
13 апреля, 00:00
Марафон
0 : 2
Оланчо
Завершен
Гондурас. Лига Насьональ. Клаусура 2026, 17 тур Таблица
10 апреля, 04:30
Марафон
1 : 0
Мотагуа
Завершен
10 апреля, 02:15
Чолома
3 : 2
Реал Эспанья
Завершен
10 апреля, 00:00
Хутикальпа
0 : 4
Оланчо
Завершен
9 апреля, 04:30
Олимпия Т
2 : 1
Виктория Ла-Сейба
Завершен
9 апреля, 00:00
Платенсе
0 : 1
Полиция Насьональ
Завершен
Гондурас. Лига Насьональ. Клаусура 2026, 16 тур Таблица
7 апреля, 04:30
Реал Эспанья
1 : 1
Хутикальпа
Завершен
6 апреля, 04:30
Виктория Ла-Сейба
3 : 2
Лобос УПНФМ
Завершен
6 апреля, 02:15
Мотагуа
3 : 1
Полиция Насьональ
Завершен
6 апреля, 00:00
Платенсе
3 : 1
Марафон
Завершен
5 апреля, 04:30
Оланчо
3 : 1
Чолома
Завершен
Гондурас. Лига Насьональ. Клаусура 2026, 14 тур Таблица
25 марта, 04:30
Чолома
1 : 2
Полиция Насьональ
Завершен
24 марта, 04:00
Лобос УПНФМ
2 : 1
Оланчо
Завершен
23 марта, 02:15
Мотагуа
1 : 1
Реал Эспанья
Завершен
23 марта, 00:00
Марафон
2 : 0
Виктория Ла-Сейба
Завершен
23 марта, 04:30
Хутикальпа
1 : 6
Олимпия Т
Завершен
Гондурас. Лига Насьональ. Клаусура 2026, 13 тур Таблица
21 марта, 03:00
Лобос УПНФМ
1 : 2
Чолома
Завершен
20 марта, 00:00
Платенсе
0 : 1
Мотагуа
Завершен
19 марта, 04:30
Реал Эспанья
2 : 1
Полиция Насьональ
Завершен
19 марта, 00:00
Хутикальпа
0 : 4
Марафон
Завершен
19 марта, 02:15
Олимпия Т
0 : 0
Оланчо
Завершен
Гондурас. Лига Насьональ. Клаусура 2026, 12 тур Таблица
16 марта, 00:00
Полиция Насьональ
0 : 2
Олимпия Т
Завершен
16 марта, 04:30
Виктория Ла-Сейба
2 : 3
Платенсе
Завершен
15 марта, 04:30
Чолома
1 : 1
Хутикальпа
Завершен
15 марта, 00:00
Марафон
2 : 0
Лобос УПНФМ
Завершен
15 марта, 02:15
Оланчо
3 : 0
Реал Эспанья
Завершен
Гондурас. Лига Насьональ. Клаусура 2026, 11 тур Таблица
13 марта, 04:30
Платенсе
1 : 2
Олимпия Т
Завершен
12 марта, 00:00
Полиция Насьональ
0 : 0
Оланчо
Завершен
12 марта, 04:30
Реал Эспанья
4 : 1
Виктория Ла-Сейба
Завершен
12 марта, 02:15
Мотагуа
2 : 0
Лобос УПНФМ
Завершен
11 марта, 04:30
Чолома
0 : 0
Марафон
Завершен
Гондурас. Лига Насьональ. Клаусура 2026, 10 тур Таблица
9 марта, 02:15
Олимпия Т
1 : 1
Реал Эспанья
Завершен
9 марта, 04:30
Лобос УПНФМ
3 : 2
Хутикальпа
Завершен
9 марта, 00:00
Виктория Ла-Сейба
2 : 4
Полиция Насьональ
Завершен
8 марта, 02:15
Оланчо
2 : 1
Платенсе
Завершен
8 марта, 04:30
Чолома
1 : 3
Мотагуа
Завершен
Гондурас. Лига Насьональ. Клаусура 2026, 9 тур Таблица
3 марта, 00:00
Полиция Насьональ
0 : 2
Лобос УПНФМ
Завершен
2 марта, 04:30
Платенсе
2 : 2
Реал Эспанья
Завершен
2 марта, 00:00
Марафон
2 : 1
Олимпия Т
Завершен
2 марта, 02:15
Мотагуа
1 : 1
Оланчо
Завершен
1 марта, 04:00
Хутикальпа
1 : 0
Виктория Ла-Сейба
Завершен
Гондурас. Лига Насьональ. Клаусура 2026, 8 тур Таблица
27 февраля, 04:30
Марафон
1 : 2
Полиция Насьональ
Завершен
27 февраля, 02:15
Лобос УПНФМ
1 : 0
Платенсе
Завершен
26 февраля, 02:15
Хутикальпа
1 : 2
Мотагуа
Завершен
26 февраля, 04:30
Олимпия Т
3 : 0
Чолома
Завершен
25 февраля, 04:00
Виктория Ла-Сейба
2 : 1
Оланчо
Завершен
Гондурас. Лига Насьональ. Клаусура 2026, 7 тур Таблица
23 февраля, 00:00
Платенсе
4 : 0
Хутикальпа
Завершен
23 февраля, 03:00
Олимпия Т
0 : 1
Мотагуа
Завершен
22 февраля, 04:30
Чолома
2 : 1
Виктория Ла-Сейба
Завершен
22 февраля, 02:15
Оланчо
1 : 1
Марафон
Завершен
21 февраля, 04:00
Реал Эспанья
4 : 3
Лобос УПНФМ
Завершен
Популярные турниры
РПЛ ЧМ-2026 Первая лига Кубок России АПЛ Бундеслига Примера Серия А Лига 1 Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций Саудовская Аравия
Все турниры
Россия РПЛ Первая лига Кубок России 2 лига Лига А. «Золото» 2 лига Лига А «Серебро» 2 лига Лига Б Группа 1 2 лига Лига Б Группа 2 2 лига Лига Б Группа 3 2 лига Лига Б Группа 4 МФЛ Женская Суперлига
ЧМ-2026 Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций
Англия АПЛ Чемпионшип Лига 1 Лига 2 Национальная лига Кубок лиги Кубок Англии
Италия Серия А Серия В Кубок Италии
Испания Примера Сегунда Кубок Испании
Германия Бундеслига Вторая Бундеслига Третья Лига Кубок Германии
Франция Лига 1 Лига 2 Третья лига Кубок Франции
Показать все
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+
На страницу матча