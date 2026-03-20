Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Платенсе - Мотагуа: обзор матча 20 марта 2026

Платенсе
20.03.2026, пятница, 00:00
Гондурас. Лига Насьональ. Клаусура, 13 тур
0 : 1
Завершен
Мотагуа
Матч Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Статистика матча Платенсе - Мотагуа
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Информация о матче
Стадион:
Эксельсиор
Новости команд
Все
Платенсе
Мотагуа
Больше новостей
Последние матчи
Все
Платенсе
Мотагуа
Гондурас. Лига Насьональ. Клаусура, Clausura - Play Offs
Мотагуа
0 : 0
25.05.2026
Марафон
Гондурас. Лига Насьональ. Клаусура, Финал
Марафон
1 : 1
22.05.2026
Мотагуа
Гондурас. Лига Насьональ. Клаусура, 6 тур
Мотагуа
2 : 1
19.05.2026
Полиция Насьональ
Гондурас. Лига Насьональ. Клаусура, 4 тур
Оланчо
0 : 2
13.05.2026
Мотагуа
Гондурас. Лига Насьональ. Клаусура, 3 тур
Мотагуа
1 : 2
10.05.2026
Оланчо
Гондурас. Лига Насьональ. Клаусура, 22 тур
Олимпия Т
4 : 0
01.05.2026
Платенсе
Гондурас. Лига Насьональ. Клаусура, 21 тур
Платенсе
1 : 0
27.04.2026
Оланчо
Гондурас. Лига Насьональ. Клаусура, 20 тур
Реал Эспанья
2 : 0
23.04.2026
Платенсе
Гондурас. Лига Насьональ. Клаусура, 19 тур
Платенсе
4 : 1
20.04.2026
Лобос УПНФМ
Гондурас. Лига Насьональ. Клаусура, 18 тур
Хутикальпа
1 : 1
16.04.2026
Платенсе
Гондурас. Лига Насьональ. Клаусура, Clausura - Play Offs
Мотагуа
0 : 0
25.05.2026
Марафон
Гондурас. Лига Насьональ. Клаусура, Финал
Марафон
1 : 1
22.05.2026
Мотагуа
Гондурас. Лига Насьональ. Клаусура, 6 тур
Мотагуа
2 : 1
19.05.2026
Полиция Насьональ
Гондурас. Лига Насьональ. Клаусура, 4 тур
Оланчо
0 : 2
13.05.2026
Мотагуа
Гондурас. Лига Насьональ. Клаусура, 3 тур
Мотагуа
1 : 2
10.05.2026
Оланчо
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 