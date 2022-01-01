Турнирная таблица Гондурас. Лига Насьональ. Клаусура 2026

Сезон:
Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
4
5
7
8
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
24
13
7
4
42
21
21
46
24
13
5
6
41
23
18
44
24
12
8
4
43
31
12
44
24
9
9
6
32
23
9
36
24
9
7
8
26
22
4
34
24
7
7
10
26
33
-7
28
20
6
5
9
23
32
-9
23
20
5
6
9
26
29
-3
21
20
5
6
9
23
30
-7
21
20
4
6
10
18
41
-23
18
20
4
4
12
25
40
-15
16
Команда
3
4
5
6
9
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
12
9
3
0
28
13
15
30
12
7
4
1
20
8
12
25
12
6
4
2
21
11
10
22
12
7
1
4
15
9
6
22
12
5
5
2
19
13
6
20
10
4
3
3
17
10
7
15
10
4
3
3
13
12
1
15
10
4
1
5
18
22
-4
13
10
3
3
4
11
14
-3
12
10
3
3
4
8
19
-11
12
12
1
5
6
7
17
-10
8
Команда
1
4
6
7
9
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
12
7
3
2
21
10
11
24
12
6
2
4
19
16
3
20
12
6
1
5
21
15
6
19
12
4
4
4
13
10
3
16
12
3
5
4
15
18
-3
14
12
2
6
4
11
13
-2
12
10
3
2
5
12
18
-6
11
10
1
3
6
10
18
-8
6
10
1
3
6
9
19
-10
6
10
1
3
6
10
22
-12
6
10
0
3
7
7
18
-11
3
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире