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Расписание матчей
Гондурас. Лига Насьональ
Олимпия Т - Лобос УПНФМ
Олимпия Т - Лобос УПНФМ: обзор матча 03 апреля 2026
Олимпия Т
03.04.2026, пятница, 02:15
Гондурас. Лига Насьональ. Клаусура, 15 тур
0 : 0
Завершен
Лобос УПНФМ
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Олимпия Т
Лобос УПНФМ
Гондурас. Лига Насьональ. Клаусура, 5 тур
Марафон
1 : 0
16.05.2026
Олимпия Т
Гондурас. Лига Насьональ. Клаусура, 4 тур
Олимпия Т
3 : 2
13.05.2026
Реал Эспанья
Гондурас. Лига Насьональ. Клаусура, 3 тур
Реал Эспанья
3 : 1
10.05.2026
Олимпия Т
Гондурас. Лига Насьональ. Клаусура, 2 тур
Олимпия Т
2 : 0
07.05.2026
Марафон
Гондурас. Лига Насьональ. Клаусура, 22 тур
Олимпия Т
4 : 0
01.05.2026
Платенсе
Гондурас. Лига Насьональ. Клаусура, 5 тур
Марафон
1 : 0
16.05.2026
Олимпия Т
Гондурас. Лига Насьональ. Клаусура, 4 тур
Олимпия Т
3 : 2
13.05.2026
Реал Эспанья
Гондурас. Лига Насьональ. Клаусура, 3 тур
Реал Эспанья
3 : 1
10.05.2026
Олимпия Т
Гондурас. Лига Насьональ. Клаусура, 2 тур
Олимпия Т
2 : 0
07.05.2026
Марафон
Гондурас. Лига Насьональ. Клаусура, 22 тур
Олимпия Т
4 : 0
01.05.2026
Платенсе
Гондурас. Лига Насьональ. Клаусура, 22 тур
Лобос УПНФМ
2 : 1
01.05.2026
Мотагуа
Гондурас. Лига Насьональ. Клаусура, 21 тур
Хутикальпа
1 : 0
27.04.2026
Лобос УПНФМ
Гондурас. Лига Насьональ. Клаусура, 20 тур
Лобос УПНФМ
0 : 1
24.04.2026
Полиция Насьональ
Гондурас. Лига Насьональ. Клаусура, 19 тур
Платенсе
4 : 1
20.04.2026
Лобос УПНФМ
Гондурас. Лига Насьональ. Клаусура, 18 тур
Лобос УПНФМ
1 : 1
13.04.2026
Реал Эспанья
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