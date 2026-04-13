Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
ЧМ-2026
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
ЧМ-2026
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Гондурас. Лига Насьональ
Лобос УПНФМ - Реал Эспанья
Лобос УПНФМ - Реал Эспанья: обзор матча 13 апреля 2026
Лобос УПНФМ
13.04.2026, понедельник, 04:30
Гондурас. Лига Насьональ. Клаусура, 18 тур
1 : 1
Завершен
Реал Эспанья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Лобос УПНФМ - Реал Эспанья
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Эмилио Уильямс Агассе
Новости команд
Все
Лобос УПНФМ
Реал Эспанья
Больше новостей
Последние матчи
Все
Лобос УПНФМ
Реал Эспанья
Гондурас. Лига Насьональ. Клаусура, 6 тур
Реал Эспанья
1 : 1
19.05.2026
Марафон
Гондурас. Лига Насьональ. Клаусура, 4 тур
Олимпия Т
3 : 2
13.05.2026
Реал Эспанья
Гондурас. Лига Насьональ. Клаусура, 3 тур
Реал Эспанья
3 : 1
10.05.2026
Олимпия Т
Гондурас. Лига Насьональ. Клаусура, 1 тур
Марафон
1 : 0
04.05.2026
Реал Эспанья
Гондурас. Лига Насьональ. Клаусура, 22 тур
Лобос УПНФМ
2 : 1
01.05.2026
Мотагуа
Гондурас. Лига Насьональ. Клаусура, 22 тур
Лобос УПНФМ
2 : 1
01.05.2026
Мотагуа
Гондурас. Лига Насьональ. Клаусура, 21 тур
Хутикальпа
1 : 0
27.04.2026
Лобос УПНФМ
Гондурас. Лига Насьональ. Клаусура, 20 тур
Лобос УПНФМ
0 : 1
24.04.2026
Полиция Насьональ
Гондурас. Лига Насьональ. Клаусура, 19 тур
Платенсе
4 : 1
20.04.2026
Лобос УПНФМ
Гондурас. Лига Насьональ. Клаусура, 18 тур
Лобос УПНФМ
1 : 1
13.04.2026
Реал Эспанья
Гондурас. Лига Насьональ. Клаусура, 6 тур
Реал Эспанья
1 : 1
19.05.2026
Марафон
Гондурас. Лига Насьональ. Клаусура, 4 тур
Олимпия Т
3 : 2
13.05.2026
Реал Эспанья
Гондурас. Лига Насьональ. Клаусура, 3 тур
Реал Эспанья
3 : 1
10.05.2026
Олимпия Т
Гондурас. Лига Насьональ. Клаусура, 1 тур
Марафон
1 : 0
04.05.2026
Реал Эспанья
Гондурас. Лига Насьональ. Клаусура, 22 тур
Виктория Ла-Сейба
1 : 2
01.05.2026
Реал Эспанья
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+