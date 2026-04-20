Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Мотагуа - Хутикальпа: обзор матча 20 апреля 2026

Мотагуа
20.04.2026, понедельник, 02:15
Гондурас. Лига Насьональ. Клаусура, 19 тур
2 : 1
Завершен
Хутикальпа
Матч Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Статистика матча Мотагуа - Хутикальпа
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Насьонал Челато Уклес
Новости команд
Все
Мотагуа
Хутикальпа
Больше новостей
Последние матчи
Все
Мотагуа
Хутикальпа
Гондурас. Лига Насьональ. Клаусура, Clausura - Play Offs
Мотагуа
0 : 0
25.05.2026
Марафон
Гондурас. Лига Насьональ. Клаусура, Финал
Марафон
1 : 1
22.05.2026
Мотагуа
Гондурас. Лига Насьональ. Клаусура, 6 тур
Мотагуа
2 : 1
19.05.2026
Полиция Насьональ
Гондурас. Лига Насьональ. Клаусура, 4 тур
Оланчо
0 : 2
13.05.2026
Мотагуа
Гондурас. Лига Насьональ. Клаусура, 3 тур
Мотагуа
1 : 2
10.05.2026
Оланчо
Гондурас. Лига Насьональ. Клаусура, Clausura - Play Offs
Мотагуа
0 : 0
25.05.2026
Марафон
Гондурас. Лига Насьональ. Клаусура, Финал
Марафон
1 : 1
22.05.2026
Мотагуа
Гондурас. Лига Насьональ. Клаусура, 6 тур
Мотагуа
2 : 1
19.05.2026
Полиция Насьональ
Гондурас. Лига Насьональ. Клаусура, 4 тур
Оланчо
0 : 2
13.05.2026
Мотагуа
Гондурас. Лига Насьональ. Клаусура, 3 тур
Мотагуа
1 : 2
10.05.2026
Оланчо
Гондурас. Лига Насьональ. Клаусура, 21 тур
Хутикальпа
1 : 0
27.04.2026
Лобос УПНФМ
Гондурас. Лига Насьональ. Клаусура, 20 тур
Виктория Ла-Сейба
2 : 1
23.04.2026
Хутикальпа
Гондурас. Лига Насьональ. Клаусура, 19 тур
Мотагуа
2 : 1
20.04.2026
Хутикальпа
Гондурас. Лига Насьональ. Клаусура, 18 тур
Хутикальпа
1 : 1
16.04.2026
Платенсе
Гондурас. Лига Насьональ. Клаусура, 17 тур
Хутикальпа
0 : 4
10.04.2026
Оланчо
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+