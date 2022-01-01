Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Календарь Результаты Таблица Команды Тренеры Стадионы
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Результаты матчей Коста-Рика. Примера. Клаусура 2025-2026

Коста-Рика. Примера. Клаусура (2025/2026), Clausura - Play Offs Таблица
17 мая, 05:00
Эредиано
2 : 0
Депортиво Саприсса
Завершен
Коста-Рика. Примера. Клаусура (2025/2026), Финал Таблица
14 мая, 05:00
Депортиво Саприсса
2 : 1
Эредиано
Завершен
Коста-Рика. Примера. Клаусура (2025/2026), 18 тур Таблица
27 апреля, 01:00
Мунисипаль Либерия
2 : 1
Алахуэленсе
Завершен
27 апреля, 01:00
Гуадалупе
0 : 5
Картахинес
Завершен
27 апреля, 01:00
Пунтаренас
1 : 3
Депортиво Саприсса
Завершен
26 апреля, 05:00
Эредиано
0 : 0
Спортинг Сан-Хосе
Завершен
25 апреля, 04:00
Сан-Карлос
0 : 0
Зеледон
Завершен
Коста-Рика. Примера. Клаусура (2025/2026), 17 тур Таблица
24 апреля, 05:00
Алахуэленсе
5 : 2
Пунтаренас
Завершен
23 апреля, 05:30
Депортиво Саприсса
5 : 0
Гуадалупе
Завершен
23 апреля, 03:00
Зеледон
0 : 1
Эредиано
Завершен
22 апреля, 03:00
Спортинг Сан-Хосе
0 : 1
Мунисипаль Либерия
Завершен
22 апреля, 05:00
Картахинес
2 : 1
Сан-Карлос
Завершен
Коста-Рика. Примера. Клаусура (2025/2026), 16 тур Таблица
20 апреля, 02:00
Алахуэленсе
1 : 1
Депортиво Саприсса
Завершен
19 апреля, 04:00
Пунтаренас
1 : 2
Спортинг Сан-Хосе
Завершен
19 апреля, 01:00
Гуадалупе
1 : 0
Зеледон
Завершен
19 апреля, 05:00
Эредиано
1 : 0
Сан-Карлос
Завершен
18 апреля, 05:00
Мунисипаль Либерия
1 : 0
Картахинес
Завершен
Коста-Рика. Примера. Клаусура (2025/2026), 15 тур Таблица
13 апреля, 03:00
Сан-Карлос
4 : 0
Гуадалупе
Завершен
13 апреля, 00:00
Депортиво Саприсса
1 : 2
Мунисипаль Либерия
Завершен
12 апреля, 05:00
Спортинг Сан-Хосе
0 : 2
Алахуэленсе
Завершен
12 апреля, 03:00
Зеледон
3 : 3
Пунтаренас
Завершен
11 апреля, 05:00
Картахинес
1 : 2
Эредиано
Завершен
Коста-Рика. Примера. Клаусура (2025/2026), 14 тур Таблица
7 апреля, 05:00
Мунисипаль Либерия
5 : 1
Сан-Карлос
Завершен
6 апреля, 02:00
Пунтаренас
0 : 1
Эредиано
Завершен
6 апреля, 00:00
Депортиво Саприсса
4 : 0
Зеледон
Завершен
6 апреля, 04:00
Алахуэленсе
1 : 1
Гуадалупе
Завершен
3 апреля, 04:00
Спортинг Сан-Хосе
2 : 3
Картахинес
Завершен
Коста-Рика. Примера. Клаусура (2025/2026), 13 тур Таблица
23 марта, 00:00
Зеледон
3 : 1
Картахинес
Завершен
23 марта, 03:00
Сан-Карлос
1 : 3
Депортиво Саприсса
Завершен
22 марта, 05:00
Эредиано
2 : 1
Алахуэленсе
Завершен
21 марта, 03:00
Пунтаренас
0 : 1
Мунисипаль Либерия
Завершен
21 марта, 05:00
Гуадалупе
0 : 0
Спортинг Сан-Хосе
Завершен
Коста-Рика. Примера. Клаусура (2025/2026), 12 тур Таблица
16 марта, 00:00
Гуадалупе
2 : 1
Пунтаренас
Завершен
15 марта, 03:00
Спортинг Сан-Хосе
1 : 0
Сан-Карлос
Завершен
15 марта, 05:00
Эредиано
1 : 2
Мунисипаль Либерия
Завершен
15 марта, 20:00
Картахинес
2 : 1
Депортиво Саприсса
Завершен
14 марта, 05:00
Алахуэленсе
3 : 0
Зеледон
Завершен
Коста-Рика. Примера. Клаусура (2025/2026), 11 тур Таблица
10 марта, 04:00
Спортинг Сан-Хосе
3 : 2
Зеледон
Завершен
10 марта, 05:00
Мунисипаль Либерия
1 : 0
Гуадалупе
Завершен
9 марта, 02:00
Депортиво Саприсса
2 : 1
Эредиано
Завершен
8 марта, 20:00
Картахинес
3 : 2
Пунтаренас
Завершен
8 марта, 05:00
Сан-Карлос
0 : 2
Алахуэленсе
Завершен
Коста-Рика. Примера. Клаусура (2025/2026), 10 тур Таблица
6 марта, 05:00
Депортиво Саприсса
1 : 2
Спортинг Сан-Хосе
Завершен
5 марта, 04:00
Пунтаренас
0 : 0
Сан-Карлос
Завершен
5 марта, 01:00
Зеледон
1 : 1
Мунисипаль Либерия
Завершен
5 марта, 05:00
Гуадалупе
0 : 2
Эредиано
Завершен
4 марта, 05:00
Алахуэленсе
2 : 0
Картахинес
Завершен
Коста-Рика. Примера. Клаусура (2025/2026), 9 тур Таблица
2 марта, 03:00
Мунисипаль Либерия
1 : 0
Спортинг Сан-Хосе
Завершен
2 марта, 00:00
Гуадалупе
0 : 2
Депортиво Саприсса
Завершен
2 марта, 04:00
Сан-Карлос
1 : 1
Картахинес
Завершен
1 марта, 04:00
Пунтаренас
2 : 0
Алахуэленсе
Завершен
1 марта, 05:00
Эредиано
3 : 0
Зеледон
Завершен
Коста-Рика. Примера. Клаусура (2025/2026), 8 тур Таблица
23 февраля, 00:00
Зеледон
1 : 1
Гуадалупе
Завершен
23 февраля, 03:00
Сан-Карлос
1 : 0
Эредиано
Завершен
22 февраля, 05:00
Депортиво Саприсса
2 : 1
Алахуэленсе
Завершен
22 февраля, 03:00
Спортинг Сан-Хосе
1 : 2
Пунтаренас
Завершен
22 февраля, 20:00
Картахинес
2 : 1
Мунисипаль Либерия
Завершен
Коста-Рика. Примера. Клаусура (2025/2026), 7 тур Таблица
16 февраля, 00:00
Мунисипаль Либерия
0 : 1
Депортиво Саприсса
Завершен
16 февраля, 03:00
Алахуэленсе
1 : 2
Спортинг Сан-Хосе
Завершен
15 февраля, 02:00
Гуадалупе
3 : 4
Сан-Карлос
Завершен
15 февраля, 05:00
Эредиано
1 : 0
Картахинес
Завершен
14 февраля, 05:00
Пунтаренас
1 : 0
Зеледон
Завершен
Коста-Рика. Примера. Клаусура (2025/2026), 6 тур Таблица
9 февраля, 00:00
Депортиво Саприсса
2 : 1
Сан-Карлос
Завершен
9 февраля, 04:00
Спортинг Сан-Хосе
1 : 1
Гуадалупе
Завершен
8 февраля, 05:00
Алахуэленсе
1 : 1
Эредиано
Завершен
8 февраля, 20:00
Картахинес
1 : 0
Зеледон
Завершен
7 февраля, 05:00
Мунисипаль Либерия
1 : 4
Пунтаренас
Завершен
Коста-Рика. Примера. Клаусура (2025/2026), 5 тур Таблица
30 января, 03:00
Картахинес
0 : 2
Спортинг Сан-Хосе
Завершен
30 января, 00:30
Зеледон
3 : 3
Депортиво Саприсса
Завершен
29 января, 05:00
Эредиано
2 : 1
Пунтаренас
Завершен
29 января, 04:00
Сан-Карлос
1 : 0
Мунисипаль Либерия
Завершен
28 января, 03:00
Гуадалупе
1 : 3
Алахуэленсе
Завершен
Коста-Рика. Примера. Клаусура (2025/2026), 4 тур Таблица
27 января, 05:00
Зеледон
0 : 0
Спортинг Сан-Хосе
Завершен
26 января, 00:00
Мунисипаль Либерия
1 : 0
Эредиано
Завершен
26 января, 03:00
Депортиво Саприсса
0 : 0
Картахинес
Завершен
25 января, 03:00
Пунтаренас
0 : 0
Гуадалупе
Завершен
25 января, 05:00
Алахуэленсе
1 : 0
Сан-Карлос
Завершен
Коста-Рика. Примера. Клаусура (2025/2026), 3 тур Таблица
23 января, 05:00
Спортинг Сан-Хосе
0 : 1
Депортиво Саприсса
Завершен
23 января, 03:00
Мунисипаль Либерия
1 : 1
Зеледон
Завершен
22 января, 05:00
Картахинес
1 : 0
Алахуэленсе
Завершен
22 января, 03:00
Сан-Карлос
1 : 0
Пунтаренас
Завершен
21 января, 05:00
Эредиано
4 : 0
Гуадалупе
Завершен
Коста-Рика. Примера. Клаусура (2025/2026), 2 тур Таблица
19 января, 00:00
Зеледон
1 : 1
Алахуэленсе
Завершен
19 января, 04:00
Сан-Карлос
3 : 0
Спортинг Сан-Хосе
Завершен
19 января, 03:00
Гуадалупе
2 : 1
Мунисипаль Либерия
Завершен
18 января, 03:00
Пунтаренас
0 : 2
Картахинес
Завершен
18 января, 05:00
Эредиано
2 : 0
Депортиво Саприсса
Завершен
Коста-Рика. Примера. Клаусура (2025/2026), 1 тур Таблица
16 января, 05:00
Алахуэленсе
2 : 2
Мунисипаль Либерия
Завершен
15 января, 04:00
Спортинг Сан-Хосе
0 : 2
Эредиано
Завершен
15 января, 05:00
Картахинес
2 : 1
Гуадалупе
Завершен
14 января, 05:00
Депортиво Саприсса
2 : 2
Пунтаренас
Завершен
14 января, 02:00
Зеледон
3 : 1
Сан-Карлос
Завершен
Популярные турниры
РПЛ ЧМ-2026 Первая лига Кубок России АПЛ Бундеслига Примера Серия А Лига 1 Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций Саудовская Аравия
Все турниры
Россия РПЛ Первая лига Кубок России 2 лига Лига А. «Золото» 2 лига Лига А «Серебро» 2 лига Лига Б Группа 1 2 лига Лига Б Группа 2 2 лига Лига Б Группа 3 2 лига Лига Б Группа 4 МФЛ Женская Суперлига
ЧМ-2026 Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций
Англия АПЛ Чемпионшип Лига 1 Лига 2 Национальная лига Кубок лиги Кубок Англии
Италия Серия А Серия В Кубок Италии
Испания Примера Сегунда Кубок Испании
Германия Бундеслига Вторая Бундеслига Третья Лига Кубок Германии
Франция Лига 1 Лига 2 Третья лига Кубок Франции
Показать все
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+
На страницу матча