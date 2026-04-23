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Зеледон - Эредиано: обзор матча 23 апреля 2026

Зеледон
23.04.2026, четверг, 03:00
Коста-Рика. Примера. Клаусура, 17 тур
0 : 1
Завершен
Эредиано
Матч Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Статистика матча Зеледон - Эредиано
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Информация о матче
Стадион:
Муниципальный
Новости команд
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Зеледон
Эредиано
Родной клуб Угальде уличили в уменьшении высоты ворот перед матчем чемпионата Коста-Рики
2024.12.23 16:25
3
Родной клуб Угальде уличили в уменьшении высоты ворот перед матчем чемпионата Коста-Рики
2024.12.23 16:25
3
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Зеледон
Эредиано
Коста-Рика. Примера. Клаусура, Clausura - Play Offs
Эредиано
2 : 0
17.05.2026
Депортиво Саприсса
Коста-Рика. Примера. Клаусура, Финал
Депортиво Саприсса
2 : 1
14.05.2026
Эредиано
Коста-Рика. Примера. Клаусура, 18 тур
Эредиано
0 : 0
26.04.2026
Спортинг Сан-Хосе
Коста-Рика. Примера. Клаусура, 18 тур
Сан-Карлос
0 : 0
25.04.2026
Зеледон
Коста-Рика. Примера. Клаусура, 17 тур
Зеледон
0 : 1
23.04.2026
Эредиано
Коста-Рика. Примера. Клаусура, 18 тур
Сан-Карлос
0 : 0
25.04.2026
Зеледон
Коста-Рика. Примера. Клаусура, 17 тур
Зеледон
0 : 1
23.04.2026
Эредиано
Коста-Рика. Примера. Клаусура, 16 тур
Гуадалупе
1 : 0
19.04.2026
Зеледон
Коста-Рика. Примера. Клаусура, 15 тур
Зеледон
3 : 3
12.04.2026
Пунтаренас
Коста-Рика. Примера. Клаусура, 14 тур
Депортиво Саприсса
4 : 0
06.04.2026
Зеледон
Коста-Рика. Примера. Клаусура, Clausura - Play Offs
Эредиано
2 : 0
17.05.2026
Депортиво Саприсса
Коста-Рика. Примера. Клаусура, Финал
Депортиво Саприсса
2 : 1
14.05.2026
Эредиано
Коста-Рика. Примера. Клаусура, 18 тур
Эредиано
0 : 0
26.04.2026
Спортинг Сан-Хосе
Коста-Рика. Примера. Клаусура, 17 тур
Зеледон
0 : 1
23.04.2026
Эредиано
Коста-Рика. Примера. Клаусура, 16 тур
Эредиано
1 : 0
19.04.2026
Сан-Карлос
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