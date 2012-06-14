Турнирная таблица Коста-Рика. Примера. Клаусура 2025-2026

Сезон:
Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
9
10
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
18
12
2
4
26
10
16
38
18
10
4
4
34
19
15
34
18
10
3
5
24
18
6
33
18
10
2
6
26
20
6
32
18
7
5
6
28
20
8
26
18
6
4
8
16
21
-5
22
18
6
3
9
20
24
-4
21
18
4
4
10
22
29
-7
16
18
2
8
8
18
29
-11
14
18
3
5
10
13
37
-24
14
Команда
1
7
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
9
7
1
1
16
4
12
22
9
7
0
2
14
10
4
21
9
6
1
2
13
8
5
19
9
5
2
2
19
9
10
17
9
5
2
2
12
6
6
17
9
4
4
1
17
9
8
16
9
2
6
1
15
12
3
12
9
3
1
5
9
18
-9
10
9
2
2
5
5
9
-4
8
9
2
1
6
8
14
-6
7
Команда
2
10
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
9
5
2
2
15
10
5
17
9
5
1
3
10
6
4
16
9
4
3
2
8
7
1
15
9
4
2
3
11
10
1
14
9
3
2
4
12
10
2
11
9
3
1
5
11
11
0
10
9
2
2
5
17
20
-3
8
9
1
1
7
8
18
-10
4
9
0
4
5
4
19
-15
4
9
0
2
7
3
17
-14
2
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире