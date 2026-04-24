Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Алахуэленсе - Пунтаренас: обзор матча 24 апреля 2026

Алахуэленсе
24.04.2026, пятница, 05:00
Коста-Рика. Примера. Клаусура, 17 тур
5 : 2
Завершен
Пунтаренас
Матч Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Статистика матча Алахуэленсе - Пунтаренас
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
3
Информация о матче
Стадион:
Алехандро Морера Сото
Новости команд
Все
Алахуэленсе
Пунтаренас
Больше новостей
Последние матчи
Все
Алахуэленсе
Пунтаренас
Коста-Рика. Примера. Клаусура, 18 тур
Пунтаренас
1 : 3
27.04.2026
Депортиво Саприсса
Коста-Рика. Примера. Клаусура, 18 тур
Мунисипаль Либерия
2 : 1
27.04.2026
Алахуэленсе
Коста-Рика. Примера. Клаусура, 17 тур
Алахуэленсе
5 : 2
24.04.2026
Пунтаренас
Коста-Рика. Примера. Клаусура, 16 тур
Алахуэленсе
1 : 1
20.04.2026
Депортиво Саприсса
Коста-Рика. Примера. Клаусура, 16 тур
Пунтаренас
1 : 2
19.04.2026
Спортинг Сан-Хосе
Коста-Рика. Примера. Клаусура, 18 тур
Мунисипаль Либерия
2 : 1
27.04.2026
Алахуэленсе
Коста-Рика. Примера. Клаусура, 17 тур
Алахуэленсе
5 : 2
24.04.2026
Пунтаренас
Коста-Рика. Примера. Клаусура, 16 тур
Алахуэленсе
1 : 1
20.04.2026
Депортиво Саприсса
Коста-Рика. Примера. Клаусура, 15 тур
Спортинг Сан-Хосе
0 : 2
12.04.2026
Алахуэленсе
Коста-Рика. Примера. Клаусура, 14 тур
Алахуэленсе
1 : 1
06.04.2026
Гуадалупе
Коста-Рика. Примера. Клаусура, 18 тур
Пунтаренас
1 : 3
27.04.2026
Депортиво Саприсса
Коста-Рика. Примера. Клаусура, 17 тур
Алахуэленсе
5 : 2
24.04.2026
Пунтаренас
Коста-Рика. Примера. Клаусура, 16 тур
Пунтаренас
1 : 2
19.04.2026
Спортинг Сан-Хосе
Коста-Рика. Примера. Клаусура, 15 тур
Зеледон
3 : 3
12.04.2026
Пунтаренас
Коста-Рика. Примера. Клаусура, 14 тур
Пунтаренас
0 : 1
06.04.2026
Эредиано
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+