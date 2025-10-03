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Фрэнк Лэмпард - новости
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Англия
20 июня 1978 (48)
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АПЛ. Команду Лэмпарда жестко унизили (0:5)
13 сентября
АПЛ. «Манчестер Сити» победил команду Лэмпарда (1:0)
5 сентября
«Ковентри» продлил контракт с Лэмпардом – он вывел команду в АПЛ впервые за 25 лет
30 июня
Сака повторил достижение Лэмпарда, Руни и Кейна
6 мая
1
Лэмпард досрочно вывел свою команду в АПЛ
18 апреля
1
Клуб под руководством Лэмпарда близок к возвращению в АПЛ спустя 25 лет
13 апреля
Лучшие футболисты АПЛ в 21-м веке по версии Goal
25 марта
2
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Топ-15 лучших полузащитников XXI века по версии Canal+
6 февраля
4
«Челси» рассмотрит вариант с назначением 36-летнего тренера
2 января
Смертин охарактеризовал Лэмпарда: «Сильно отличается от Терри»
2025.10.03 23:47
Лэмпард может в третий раз возглавить команду АПЛ
2025.09.18 16:50
2
Клуб из Чемпионшипа объявил о назначении Лэмпарда
2024.11.28 13:30
Лэмпард ведет переговоры с клубом из Чемпионшипа
2024.11.12 01:00
«Рома» рассматривает семь тренеров
2024.11.04 14:02
7
Сборная Англии рассматривает пять тренеров
2024.09.11 23:11
Фото
Лэмпард вручил Кейну подарок по случаю 100-го матча за Англию
2024.09.11 09:31
Салах побил рекорд Ширера, Лэмпарда, Руни
2024.08.18 12:53
3
Только 6 игроков в истории АПЛ делали 10+10 в 3 разных сезонах
2024.05.20 14:38
Лэмпард дал ответ на предложение возглавить сборную Канады
2024.04.16 19:59
Лэмпард может возглавить сборную-участницу ЧМ-2026
2024.04.07 10:15
Летом могут провести первый ЧМ для экс-футболистов старше 35 лет: известны предварительные составы
2024.02.06 21:21
1
Оуэн сомневается, что Беллингем превзойдет Джеррарда, Лэмпарда и Скоулза
2023.12.26 19:40
Моуринью составил сборную лучших игроков, которых он тренировал
2023.12.14 23:12
1
Лэмпарда зовут тренировать в МЛС
2023.12.06 21:09
Лэмпард убеждал «Челси» купить главного претендента на ЗМ-2024 – клуб не стал платить 20 миллионов
2023.11.06 19:44
Де Брюйне побил рекорд Бекхэма, Лэмпарда и Фабрегаса в АПЛ
2023.05.28 22:55
Лэмпард: «Челси» провел плохой сезон – летом клуб поменяет состав»
2023.05.26 07:59
5
Салах повторил достижение Кантона, Руни и Лэмпарда
2023.05.16 13:19
Пост
При Лэмпарде в «Челси» стало только хуже: клуб проиграл все матчи и вылетел из ЛЧ. Вероятность вылететь из АПЛ тоже есть
2023.05.03 18:20
6
Лэмпард: «Арсенал» строился 3 года, а я пришел в «Челси» 3 недели назад»
2023.05.03 11:06
4
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3
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5
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