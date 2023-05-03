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    • Лэмпард: «Арсенал» строился 3 года, а я пришел в «Челси» 3 недели назад»

    Лэмпард: «Арсенал» строился 3 года, а я пришел в «Челси» 3 недели назад»

    Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард сравнил свою ситуацию с «Арсеналом» после матча 34-го тура АПЛ (1:3).

    «В «Челси» есть вещи, которые необходимо исправлять. «Арсенал» строился три года. Они понимают идею и способы ее реализации.

    Мне же невозможно прийти и за три недели поработать над этим», – пожаловался Лэмпард.

    • При Лэмпарде у «Челси» 6 поражений подряд.
    • Команда идет в АПЛ 12-й.
    • «Арсенал» лидирует в лиге.

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    Источник: ВВС

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    03.05.2023 11:06
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +19672

      Cleaner 3 мая, 13:11

      За ТРИ недели проиграть ШЕСТЬ матчей - это талант тренерский иметь надо!!!...)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6281

      subbotaspartak > Cleaner 3 мая, 15:54

      В челси это гений

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5751

      Дядя Серёжа 3 мая, 12:25

      Абрамович! Абрамович!...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6281

      subbotaspartak > Дядя Серёжа 3 мая, 15:55

      Успокойся, а то дядька изворочился

      1
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      Рейтинг: +1278

      Таврида 3 мая, 12:02

      Половина команды осталась еще с предыдущей каденции Лэмпарда в Челси. Зиеша, Хаверца, Менди вообще брали специально под Лэмпарда. Может, Френк, признаешь, что не тянешь как тренер?

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