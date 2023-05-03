Лэмпард: «Арсенал» строился 3 года, а я пришел в «Челси» 3 недели назад»

За ТРИ недели проиграть ШЕСТЬ матчей - это талант тренерский иметь надо!!!...)))
Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард сравнил свою ситуацию с «Арсеналом» после матча 34-го тура АПЛ (1:3).
«В «Челси» есть вещи, которые необходимо исправлять. «Арсенал» строился три года. Они понимают идею и способы ее реализации.
Мне же невозможно прийти и за три недели поработать над этим», – пожаловался Лэмпард.
- При Лэмпарде у «Челси» 6 поражений подряд.
- Команда идет в АПЛ 12-й.
- «Арсенал» лидирует в лиге.
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