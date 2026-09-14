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Фрэнк Лэмпард
Материалы
Фрэнк Лэмпард - материалы
Ковентри
Англия
20 июня 1978 (48)
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Отцы великих футболистов: кто проложил путь к успеху для Яшина, Марадоны, Месси и других легенд
Они привели будущих звeзд на футбольное поле.
14.09.2026 09:11
2
Полиглоты и профессора: ТОП самых образованных футболистов мира
Не только ногами, но и головой: футболисты с выдающимся интеллектом и образованием
30.07.2025 15:26
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Лэмпарда сожрал менталитет «Челси». Он попал в ловушку единственного нетипичного года и сломался после
А он точно свой?
28.01.2021 16:09
Уроки бизнеса от «Челси»: зарабатывает сотни миллионов на ненужных игроках, развивает молодежь и спокойно переживает трансферный бан
Но Лэмпард говорит, что еще нужны трансферы.
26.01.2020 14:43
2
Педро забил удивительный гол. Хороший повод пересмотреть другие его шедевры
Талант такой – забивать красиво.
01.08.2019 21:15
7
Лэмпард стал тренером. И как он?
Пока неплохо.
12.09.2018 10:45
9
Англичане играют за сборную бесплатно. Весь гонорар − на благотворительность
Это началось еще с Бекхэма.
04.07.2018 10:51
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