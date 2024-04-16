Лэмпард дал ответ на предложение возглавить сборную Канады

Бывший игрок и тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард после переговоров с Канадской футбольной ассоциацией отказался от предложения возглавить сборную этой страны.
По данным The Telegraph, он не считает, что работа в сборной Канады является подходящей возможностью для возобновления тренерской карьеры.
- Последним местом работы Лэмпарда был «Челси». Англичанин был исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона-2022/23 после увольнения Грэма Поттера.
- Ранее Лэмпард был замечен на тренировках в расположении сборной Англии перед товарищескими матчами с Бразилией и Бельгией в прошлом месяце.
- Сборная Канады сыграет на ЧМ-2026 в качестве одной из стран-хозяек турнира.