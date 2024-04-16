Лэмпард дал ответ на предложение возглавить сборную Канады

Бывший игрок и тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард после переговоров с Канадской футбольной ассоциацией отказался от предложения возглавить сборную этой страны.

По данным The Telegraph, он не считает, что работа в сборной Канады является подходящей возможностью для возобновления тренерской карьеры.