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Уле-Гуннар Сульшер
Новости
Уле-Гуннар Сульшер - новости
Норвегия
26 февраля 1973 (53)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Стало известно, почему «Манчестер Юнайтед» отказался от назначения Сульшера
15 января
3
«Манчестер Юнайтед» определился с главным претендентом на пост временного тренера
12 января
1
Стало известно, какую зарплату «Манчестер Юнайтед» предложил Сульшеру
9 января
7
«Манчестер Юнайтед» может назначить временного тренера до конца сезона
7 января
2
«Манчестер Юнайтед» связывался с двумя бывшими тренерами
6 января
1
«МЮ» может вернуть бывшего тренера
6 января
3
Холанд побил рекорд АПЛ
2025.09.28 13:26
2
3 экс-тренера «Манчестер Юнайтед» были уволены в течение 5 дней
2025.09.01 15:30
1
Сульшера уволили из турецкого клуба
2025.08.29 00:24
2
Суперлига. «Фенербахче» Моуринью проиграл «Бешикташу» Сульшера (0:1)
2025.05.04 21:12
Фото
Сульшер приготовил кебаб для игроков «Бешикташа»
2025.02.15 17:37
1
Стала известна зарплата Сульшера в «Бешикташе»
2025.01.19 22:10
1
Фото
Сульшер вернулся к работе спустя три года
2025.01.18 22:13
4
«Бешикташ» близок к назначению экс-тренера «Манчестер Юнайтед»
2025.01.17 15:30
Сульшер рассказал о ситуации с возвращением Роналду в «МЮ»
2024.11.13 13:15
1
Рейтинг тренеров «МЮ» после Фергюсона по версии Goal
2024.10.24 19:27
5
Сульшер отказался возглавить сборную Дании
2024.10.11 09:23
Сульшер оценил второй приход Роналду в «МЮ»
2024.04.03 10:42
Сульшер объяснил, почему не тренирует после увольнения из «Манчестер Юнайтед»
2024.03.25 13:48
1
Сульшер рассказал о проблемах «Манчестер Юнайтед» после возвращения Роналду
2024.03.06 15:30
В «Баварии» обсуждают кандидатуру экс-тренера «Манчестер Юнайтед»
2024.02.19 23:37
2
Сульшер может возглавить европейскую сборную
2024.01.12 23:23
Экс-тренер «МЮ» стал конкурентом Черчесова за назначение в «Бешикташ»
2023.12.23 12:00
Фото
Похороны Бобби Чарльтона посетили Фергюсон, принц Уильям, бывшие и действующие игроки «МЮ»
2023.11.13 22:32
Сульшер назвал ошибкой возвращение Роналду в «МЮ»
2023.09.20 13:54
1
Фото
«Французский Сульшер»: Изидор забил в восьми матчах подряд после выхода на замену
2023.07.22 20:27
Сульшер близок к возвращению в «Манчестер Юнайтед»
2023.06.19 10:00
1
Сульшер: «Я предлагал Холанда «МЮ», но меня не послушали»
2023.05.14 11:31
1
Сульшер рассказал, за что перед ним извинялся Фергюсон
2023.05.14 08:29
Рохо – Сульшеру: «Вот сука! Ставь меня вместо Магуайра!»
2023.04.28 09:14
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