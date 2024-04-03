Сульшер оценил второй приход Роналду в «МЮ»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер считает правильным подписание клубом нападающего Криштиану Роналду в 2021 году.

«Мы не хотели, чтобы он перешел в «Сити». У нас были 4 победы и ничья, мы лидировали в сентябре 2021 года. Пришли Рафаэль Варан и Джейдон Санчо, а затем мы сделали следующий шаг, подписав Криштиану.

Это казалось правильным. Все обернулось не так, но в тот момент это был разумный поступок. Он был доступен и по-прежнему находился на высшем уровне.

Его второй дебют пришелся на игру с «Ньюкаслом», и это был один из самых зажигательных дней на «Олд Траффорд». Роналду забил два гола.

Он заслужил эту возможность вернуться. Он забил 24 гола в первом сезоне. Он заслуживает большего признания, чем то, которое он получает. Он по-прежнему один из лучших бомбардиров в мире. В нашей команде он смотрелся мощно», – сказал Сульшер.