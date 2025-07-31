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Уле-Гуннар Сульшер
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Уле-Гуннар Сульшер - статистика
Норвегия
26 февраля 1973 (53)
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И
В
П
Н
Бешикташ
2
0
2
0
Лига Европы, 2 раунд
Шахтер
2 : 0
31.07.2025
Бешикташ
Лига Европы, 2 раунд
Бешикташ
2 : 4
24.07.2025
Шахтер
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