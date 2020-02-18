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Уле-Гуннар Сульшер
Материалы
Уле-Гуннар Сульшер - материалы
Норвегия
26 февраля 1973 (53)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Гризманн, Сульшер и другие звезды обожают Football Manager. Игра помогает любителям получить работу в профессиональных клубах
У нее огромная база данных, которой пользуются команды.
18.02.2020 13:44
9
«МЮ» поссорился с главным футбольным агентом. Упустил Холанда, а теперь потеряет Погба
Будто и без этого у Сульшера мало проблем.
04.01.2020 18:56
5
Моуринью говорил, что Рэшфорд слишком мало забивает – сегодня у него два гола «Тоттенхэму»
И уже девять в сезоне.
05.12.2019 01:05
1
«МЮ» тусклый и слабый. Но есть позитивные моменты
Нужно подождать.
01.10.2019 14:46
5
«МЮ» купил молодого топа за кучу денег, но мы это не заметили. Кто такой Ван-Биссака
Один из лучших правых защитников АПЛ.
30.06.2019 15:05
1
«МЮ» сейчас так ужасен, потому что на Сульшера упало слишком много проблем
Волшебство закончилось.
05.05.2019 22:35
4
Сульшера назначили, а «МЮ» развалился. Теперь их разгромил «Эвертон»
Точно не ошиблись с полноценным контрактом?
21.04.2019 17:50
11
«МЮ» хорошо перекрыл Месси, но ничего не придумал в атаке
Много фолов, мало ударов.
11.04.2019 00:51
7
Мы запускаем новый подкаст. Очень короткий, но про интересные истории
Первый выпуск – про Сульшера.
02.04.2019 15:01
1
«Манчестер Юнайтед» воспитал идеального сменщика Матичу
Скотт Мактоминей станет будущим «МЮ».
08.03.2019 14:04
3
«Реал» разбит «Барсой», «Челси» справился без Кепы. Главные события среды
А еще Трипьер забил самый глупый автогол сезона, а «Аякс» изящно отомстил «Фейеноорду» за 2:6.
28.02.2019 01:35
1
Сульшер – мастер: потерял трех игроков за тайм, но сдержал «Ливерпуль»
Разбираем матч по фактам.
24.02.2019 19:20
6
Сульшер – маг. Это лучший старт в истории «МЮ»
Вокруг него только рекорды и удивительные цифры.
13.01.2019 21:35
5
Надежда-2019. Над Сульшером смеялись, но он заткнул всех
Кто вдохновляет нас в новом году.
13.01.2019 21:05
14
Моур ушел – и Погба воскрес
Как же он рад.
26.12.2018 21:52
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