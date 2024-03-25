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    • Сульшер объяснил, почему не тренирует после увольнения из «Манчестер Юнайтед»

    Сульшер объяснил, почему не тренирует после увольнения из «Манчестер Юнайтед»

    Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал о требованиях к новому месту работы.

    «У меня были предложения от двух европейских сборных, до этого меня звали в Саудовскую Аравию. Большие деньги, но они меня не интересуют.

    Предложения из Англии тоже есть. Мой агент просматривает их, и мы их обсуждали. Не хочу звучать высокомерно, но если вы руководили «Манчестер Юнайтед», то сами определяете, где работать.

    Возможно, это будет другой вызов, где мне нужно будет познакомиться с новой культурой и выучить новый язык. Я не привязан к Англии. Для меня важны ДНК и идентичность клуба, место, где я могу быть лучшей версией себя. Мы должны совпасть», – заявил норвежец.

    • Сульшера уволили из «Манчестер Юнайтед» в ноябре 2021 года.
    • Он возглавлял команду почти 3 сезона и не выиграл ни одного трофея.

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    Источник: FourFourTwo

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    Сегодня, 13:48
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    Комментарии (1)
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    zigbert
    1711367652
    По всему видно что большого желания заняться тренерской работой у него нет.
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