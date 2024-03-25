Сульшер объяснил, почему не тренирует после увольнения из «Манчестер Юнайтед»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал о требованиях к новому месту работы.

«У меня были предложения от двух европейских сборных, до этого меня звали в Саудовскую Аравию. Большие деньги, но они меня не интересуют.

Предложения из Англии тоже есть. Мой агент просматривает их, и мы их обсуждали. Не хочу звучать высокомерно, но если вы руководили «Манчестер Юнайтед», то сами определяете, где работать.

Возможно, это будет другой вызов, где мне нужно будет познакомиться с новой культурой и выучить новый язык. Я не привязан к Англии. Для меня важны ДНК и идентичность клуба, место, где я могу быть лучшей версией себя. Мы должны совпасть», – заявил норвежец.