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    • Сульшер рассказал о проблемах «Манчестер Юнайтед» после возвращения Роналду

    Сульшер рассказал о проблемах «Манчестер Юнайтед» после возвращения Роналду

    Экс-тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер ответил, как повлияло на команду возвращение Криштиану Роналду в 2021 году.

    «Решение было принято очень быстро. Меня спросили: «Ты бы хотел, чтобы мы попробовали [его вернуть]?». Я согласился, потому что знал, что Криштиану даже в 37 лет был хорош.

    Мы сразу же начали думать, как будем прессинговать и что нужно изменить. С ним в команде проблем в игре с мячом не было. Но касательно прессинга... Роналду отличается от Марсьяля, Гринвуда, Рэшфорда... А больше всего от прихода Криштиану пострадал Эдинсон Кавани.

    Я разговаривал с Криштиану – он хотел играть три матча из четырех, потому что понимал, что тоже стареет. Но он был недоволен, если один раз его не выпустить! Я думал, что это было правильное решение, но оно не сработало», – рассказал Сульшер.

    • В конце 2022 года «МЮ» расторг контракт с Роналду.
    • Причиной для прекращения сотрудничества стало скандальное интервью португальца Пирсу Моргану с массой критики в адрес клуба.
    • После этого форвард перешел в саудовский «Аль-Наср».

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    Источник: Evening Standard

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    06.03.2024 15:30
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