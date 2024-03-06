Сульшер рассказал о проблемах «Манчестер Юнайтед» после возвращения Роналду

Экс-тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер ответил, как повлияло на команду возвращение Криштиану Роналду в 2021 году.

«Решение было принято очень быстро. Меня спросили: «Ты бы хотел, чтобы мы попробовали [его вернуть]?». Я согласился, потому что знал, что Криштиану даже в 37 лет был хорош.

Мы сразу же начали думать, как будем прессинговать и что нужно изменить. С ним в команде проблем в игре с мячом не было. Но касательно прессинга... Роналду отличается от Марсьяля, Гринвуда, Рэшфорда... А больше всего от прихода Криштиану пострадал Эдинсон Кавани.

Я разговаривал с Криштиану – он хотел играть три матча из четырех, потому что понимал, что тоже стареет. Но он был недоволен, если один раз его не выпустить! Я думал, что это было правильное решение, но оно не сработало», – рассказал Сульшер.