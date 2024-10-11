Сульшер отказался возглавить сборную Дании

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер ответил отказом на предложение о контракте от Датского футбольного союза. Норвежец не захотел возглавить сборную Дании, поскольку ведет переговоры с одним из топ-клубов.

Последним местом работы 51-летнего Сульшера был «МЮ», который он покинул в конце 2021 года.

После отставки Каспера Юлманда по окончании Евро-2024 обязанности тренера сборной Дании исполняет Ларс Кнудсен. Под его руководством команда одержала 2 победы в 2 матчах в Лиге наций.