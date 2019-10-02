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Текст
Почему Хвича так крут в «Наполи» и можно ли его уже сравнивать с Марадоной? Нам рассказал об этом журналист из Италии
3
19:47
Игроки «Баварии» подрались после разгрома от «Манчестер Сити»
19:05
Стали известны претенденты на проведение Евро-2028 и Евро-2032
1
18:50
Владелец «Челси»: «Сегодня мы победим «Реал» со счетом 3:0»
4
18:39
Фанаты «ПСЖ» призвали уволить Гальтье из-за расистских высказываний: официальное заявление
1
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Диего Симеоне - посты
Тренер
Имя
Диего
Фамилия
Симеоне
Команда
Атлетико
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
28 апреля 1970
Статистика
Новости
Статьи
Посты
02.10.2019 18:15
Юрий Семин о матче Локомотив – Атлетико / Лига Чемпионов
Главный тренер «Локомотива» Юрий Сeмин подвeл итоги матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико» (0:2).
01.05.2017 00:13
День Сурка?
Дерби – это всегда особенный матч. Но ещё круче, когда этот матч приходится на самый лучший еврокубковый турнир – Лигу чемпионов.
08.03.2017 17:58
Сможет ли «МЮ» победить «Ростов»
Уже завтра английский клуб приезжает в Ростов-на-Дону, чтобы сыграть первый матч 1/8 Лиги Европы. Я попытаюсь разобрать шансы «Манчестер Юнайтед» в данном поединке.
1
21.02.2017 17:55
Аспирин для Симеоне, момент истины для Гвардиолы. Превью матчей ЛЧ
На прошлой неделе Лига чемпионов порадовала непредсказуемостью сюжетов. Сегодняшние пары интригуют не меньше. Продолжат ли французы удивлять мир? Возьмет ли «Байер» реванш? Блог «Vanity Fair» – о вечерних матчах ЛЧ.
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28.01.2017 03:52
Ученик против учителя.
Противостояние Англии и Аргентины
11.12.2016 14:29
Какой должна быть жеребьевка Лиги Чемпионов
В понедельник пройдет жеребьевка 1/8 финала Лиги Чемпионов. Это событие вызывает большой интерес общественности, но жребий не всегда дарит нам яркие противостояния. Так какими должны быть афиши плей-офф в этот раз, чтобы зритель не оторвал глаз?
4
11.11.2016 18:15
Мадридское дерби: «Атлетико» фаворит. Найдет ли Зидан противоядие от Симеоне?
Блог «Ла Примера: заметки юного испанца» рассказывает об истории мадридского дерби, анализирует ситуацию перед матчем и поясняет, почему у «Реала» могут возникнуть большие проблемы.
1
27.10.2016 16:10
Вождь «Атлетико». Принципы работы Диего Симеоне
Блог «Ла Примера: заметки юного испанца» анализирует тренерские принципы Диего Симеоне и рассуждает об игре «Атлетико» под его руководством.
5
14.04.2016 22:16
Шемберасы проходят «Барселону»
Почему и как?
17.03.2016 17:40
Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
Помните ли вы, кто из футбольных тренеров в детстве занимался хоккеем, в юности торговал сигаретами, а на матч пробирался в корзине для белья? «Бомбардир» предлагает помучиться и определить, с каким тренером связаны истории, которые вас удивят.
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