Сможет ли «МЮ» победить «Ростов»

Уже завтра английский клуб приезжает в Ростов-на-Дону, чтобы сыграть первый матч 1/8 Лиги Европы. Я попытаюсь разобрать шансы «Манчестер Юнайтед» в данном поединке.

Итак, с чем мы имеем дело? На данный момент «МЮ» – обладатель Кубка лиги и Суперкубка Англии. Ростов же в свою очередь серебряный призёр чемпионата России и дебютант еврокубков. Конечно, из-за статуса «Юнайтеда» сразу многие признали англичан победителями. Но вот я не согласился бы с этим по нескольким причинам. Нет, не из-за того, что я, патриот, слепо верю в победу «Ростова».

Уже сейчас тренер английского клуба и его многие болельщики показывают своё отношение к сопернику. Я конечно понимаю, что такая команда, как «Манчестер», должна по идее спокойно проходить дебютанта, как «Ростов». Но всё же недооценивать противника является глупостью. «Атлетико» и «Бавария» такой глупости не показывали. Хуанфран и Симеоне после игры в Ростове говорили довольно положительные вещи.

«Ростов» — отличная команда! Нам пришлось непросто. Особо отмечу Джанаева, он сыграл здорово. Это был очень сложный выезд. Тем ценнее, что мы победили», – Хуанфран.

»Можно сказать, мы контролировали игру, но в последние 15 минут «Ростов» хорошо включился в атаку. Они вполне могли бы забить ответный гол, логичным результатом была бы ничья», – Симеоне.

»Бавария» в свою очередь делала для себя выводы после гостевой игры и проигрыша »Ростову» 3-2. Так может «the special one» всё же недооценивает российский клуб. Уже на кануне игры Моуриньо был недоволен полем:»Мне по-прежнему трудно поверить, что мы сыграем завтра. Сыграем завтра на этом поле, если это вообще можно назвать полем.» Думаю, что возможно Генрих Мхитарян попытается блеснуть, как это было в игре с «Зарёй».

Помимо недооценки «Ростова», я уже упомянул и вторую причину. «Ростов» уже доказал, что может играть с грандами европейского футбола. «Ростов» сумел не только победить мюнхенцев, но и взломать оборону «Атлетико». Так чем же «МЮ» круче «матрасников» или той же немецкой «машины»? Предполагаю, что наоборот «красные дьяволы» будут похуже. Жозе Моуриньо ещё и сезона не отработал в клубе. Да, он выиграл два трофея, но команда ещё не до конца сформирована. Поэтому не стоит спешить с выводами.

Из всего выше сказанного я хочу сказать, что «Манчестер Юнайтед» – сильный клуб. Но старая добрая гордыня англичан всё ещё даёт о себе знать. Впрочем, зачем спорить о результате сейчас, если завтра вечером мы всё с вами увидим? Надеюсь, игра выйдет потрясающей. Всем удачи!