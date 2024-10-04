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    Превью и прогнозы на матчи 11 тура РПЛ


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    04.10.2024 23:01
    Все расклады перед 11-м туром РПЛ, «Ростов» примет «Спартак», ЦСКА сразиться в столичном дерби с «Динамо»

    «Акрон» – «Пари НН»

    Вечером 5 октября на стадионе «Самара-Арена» «Акрон» сыграет против «Пари НН» в рамках 11-го тура Премьер-лиги.

    «Акрон» сейчас занимает 9-е место с 11 очками и постепенно набирает обороты. В прошлом туре команда одержала уверенную победу над «Ростовом» (2:0), показав хороший уровень игры в атаке. Владимир Хубулов с 3 голами в 9 матчах – ключевая фигура впереди, а опыт Артема Дзюбы добавляет команде уверенности в нападении. Но проблемной зоной остается оборона, которая периодически дает сбой и ставит команду в сложное положение.

    «Пари НН» расположился на 11-й строчке с 10 очками и пытается найти свою игру. Победа над «Оренбургом» (2:1) в прошлом туре помогла команде набрать немного уверенности. Лидер атак – Хуан Боселли, также с 3 голами, регулярно создает угрозу у ворот соперников. Однако защита остаeтся слабым местом: 8 пропущенных мячей в 5 последних матчах указывают на необходимость срочных корректировок.

    Матч обещает быть интересным: обе команды соседствуют в таблице и постараются заработать очки, чтобы закрепиться в середине. «Акрон» будет делать ставку на свою атаку, а «Пари НН» постарается сыграть надежнее в обороне и искать свои шансы на быстрых контратаках.

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    «Зенит» – «Оренбург»

    5 октября в 16:30 на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге «Зенит» встретится с «Оренбургом» в матче 11-го тура Премьер-лиги.

    «Зенит» занимает 3-е место с 23 очками и считается одним из фаворитов чемпионата. Несмотря на поражение в прошлом туре от «Краснодара» (0:2), команда Сергея Семака остается одной из самых результативных в лиге. В атаке выделяется Максим Глушенков, который забил 9 мячей в 9 играх и стал ключевым игроком в атакующих действиях клуба. Основная задача для «Зенита» – сохранить атакующий импульс и улучшить игру в обороне, чтобы снова набрать три очка.

    «Оренбург» находится в зоне вылета, занимая 14-е место с 7 очками. Команда переживает тяжелый период и не выигрывает уже 9 матчей подряд. Лидер нападения – Саид Сахархизан, на его счету 5 голов в 11 встречах, но этого недостаточно, чтобы компенсировать слабую игру в защите. За последние 5 игр «Оренбург» пропустил 11 мячей, что указывает на серьезные проблемы в оборонительных действиях и необходимость укрепления задней линии.

    Матч имеет явного фаворита в лице «Зенита», который будет стремиться вернуться на победный путь и сократить отставание от лидеров. «Оренбургу» же предстоит сосредоточиться на обороне и попытаться найти свой шанс в контратаках, чтобы прервать затянувшуюся серию неудач.

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    «Спартак» – «Ростов»

    5 октября на «Лукойл Арене» в Москве «Спартак» встретится с «Ростовом» в рамках 11-го тура Премьер-лиги. Начало встречи – в 19:00.

    «Спартак» сейчас находится в сложной ситуации, занимая 6-е место с 16 очками. Подопечные Деяна Станковича не могут победить в трех последних матчах, что снижает их позиции в таблице. Тем не менее, атака команды продолжает действовать эффективно – 9 голов за 5 встреч. Лидер нападения – Манфред Угальде, который забил 7 мячей в 11 матчах и активно взаимодействует с Шамаром Николсоном. Однако слабая игра в обороне остается серьезной проблемой: 7 пропущенных мячей за последние 5 игр указывают на нехватку стабильности в защитной линии.

    «Ростов» располагается на 8-й строчке с 12 очками и также переживает не лучший отрезок сезона. Команда Валерия Карпина не может победить в трех турах подряд, а поражение от «Акрона» (0:2) в прошлом туре лишь усугубило ситуацию. Главная ударная сила – бразильский форвард Роналдо, забивший 6 голов в 12 встречах. Но «Ростову» явно не хватает надежности в обороне – 6 пропущенных мячей за последние 5 матчей ставят под угрозу успешное выступление даже против не самых сильных соперников.

    В предстоящем матче обе команды будут стремиться прервать свои неудачные серии и улучшить позиции в таблице. «Спартак» постарается использовать мощь своего нападения, а «Ростов» – укрепить защитные ряды и реабилитироваться за последние неудачи.

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    «Рубин» – «Ахмат»

    5 октября в 19:00 на «Ак Барс Арене» в Казани «Рубин» встретится с «Ахматом» в матче 11-го тура Премьер-лиги.

    «Рубин» занимает 7-е место с 12 очками и находится в поисках стабильности. Подопечные Рашида Рахимова не могут выиграть уже четыре тура подряд и испытывают серьезные проблемы в атаке – всего 1 забитый мяч за последние 5 матчей. Главная надежда команды – Мирлинд Даку, на счету которого 5 голов в 10 играх, но его усилий недостаточно, чтобы вывести казанцев из кризиса. Клубу предстоит срочно улучшить игру в нападении, если он хочет закрепиться в верхней половине таблицы.

    «Ахмат» находится на последнем, 16-м месте с 6 очками и пока не может найти выход из затянувшегося кризиса. Команда Сергея Ташуева не побеждает уже 12 матчей подряд, а недавнее поражение от ЦСКА (0:3) лишь усугубило положение. Лучший бомбардир – Лукас Ловат, забивший 2 мяча в 5 играх, что подчеркивает слабую результативность команды. Проблемы в защите еще больше осложняют ситуацию – 11 пропущенных мячей за последние 5 встреч говорят о серьезных провалах в оборонительных построениях.

    Матч станет важным испытанием для обеих команд, которые стремятся выбраться из кризиса. «Рубин» постарается использовать слабую оборону соперника, чтобы наконец-то прервать свою безвыигрышную серию, а «Ахмат» попробует сделать ставку на контратаки и улучшить свою игру, чтобы покинуть дно турнирной таблицы.

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    «Факел»«Динамо Мх»

    6 октября в 14:00 в Воронеже состоится встреча 11-го тура Премьер-лиги, где местный «Факел» примет махачкалинское «Динамо».

    «Факел» переживает непростой период, находясь на 15-м месте с 6 очками. Подопечные Дмитрия Пятибратова не могут победить уже 4 тура подряд и демонстрируют низкую результативность – лишь 2 забитых мяча за последние 5 матчей. Евгений Марков с 3 голами в 10 играх является единственным светлым пятном в атаке воронежцев, которые испытывают серьезные трудности с созданием опасных моментов. В защите «Факел» выглядит более уверенно, но недостаток концентрации в ключевые минуты приводит к потере очков.

    «Динамо» Махачкала занимает 12-е место с 10 очками. Команда Хасанби Биджиева также испытывает трудности: после минимального поражения от московского «Динамо» (0:1) в прошлом туре их серия без побед достигла трех матчей. Главной ударной силой является Абакар Гаджиев с 4 мячами в 14 играх, но и он часто оказывается отрезанным от команды из-за нестабильной игры в полузащите. В обороне махачкалинцы регулярно допускают ошибки – 7 пропущенных голов за последние 5 встреч.

    В этом матче обе команды будут сражаться не только за три очка, но и за уверенность в собственных силах. Встреча обещает быть напряженной и эмоциональной, ведь как «Факел», так и «Динамо» жаждут прервать свои неудачные серии и выйти из кризиса.

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    «Локомотив» – «Крылья Советов»

    6 октября в 16:30 на «РЖД Арене» в Москве «Локомотив» примет «Крылья Советов» в рамках 11-го тура Премьер-лиги.

    «Локомотив» сейчас на подъеме и занимает вторую строчку в таблице с 24 очками. Подопечные Михаила Галактионова одержали три победы подряд и в прошлом туре обыграли «Спартак» (3:1), подтвердив статус одной из самых результативных команд лиги. Алексей Батраков – главная ударная сила железнодорожников: на его счету 7 голов в 13 матчах. В атаке «Локо» действует уверенно, забив 25 мячей в 10 встречах. Однако есть проблемы в обороне: москвичи пропускали в 5 последних играх подряд, что создает риск в матчах с более агрессивными соперниками.

    «Крылья Советов» занимают 10-е место с 11 очками и понемногу находят свою игру. Самарцы не проигрывают уже три тура, но их последняя встреча с «Химками» завершилась нулевой ничьей, что указывает на проблемы с атакой. Франко Орозко, лучший бомбардир команды, забил 3 мяча в 14 матчах, но без поддержки партнеров этого недостаточно. «Крылья» стабильно забивают, но и оборона часто дает сбой – 8 пропущенных голов за 5 игр.

    Предстоит интересное противостояние: «Локомотив» будет стремиться к победе, чтобы продолжить борьбу за лидерство в лиге, а «Крылья Советов» попробуют дать бой фавориту и укрепить свои позиции в середине турнирной таблицы.

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    «Краснодар»«Химки»

    6 октября в 19:00 «Краснодар» примет «Химки» в рамках 11-го тура Премьер-лиги.

    «Краснодар» лидирует в чемпионате, набрав 24 очка после 10 туров. Команда Мурада Мусаева сейчас на ходу, одержав семь побед подряд, и, кажется, не собирается останавливаться. В прошлом туре краснодарцы одолели «Зенит» (2:0), и теперь их цель – продлить успешную серию. Лидер атак «быков» Эдуард Сперцян забил 5 голов в 14 матчах и регулярно создает угрозу для соперников. Однако оборона не всегда выдерживает натиск – 7 пропущенных мячей в 5 последних играх говорят о том, что соперникам удается находить слабые места.

    «Химки» оказались в сложной ситуации, занимая 13-е место с 8 очками. Команда не побеждает уже 7 туров и продолжает терять позиции. В последней встрече против «Крыльев Советов» (0:0) подопечные Франка Артиги упустили несколько моментов, так и не сумев реализовать шансы. Лучший бомбардир Антон Заболотный отметился лишь 2 голами за 11 матчей – явно недостаточно, чтобы бороться за победы. Плюс – уязвимая оборона, пропустившая 10 мячей в последних 5 матчах.

    Матч обещает быть непростым для гостей, которым предстоит сражаться против лидера на его поле. «Краснодар» настроен продолжить свою победную серию, а «Химки» будут пытаться выбраться из кризиса и отобрать очки у фаворита.

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    «Динамо» – «ЦСКА»

    6 октября в 19:00 на «ВТБ Арене» в Москве состоится столичное дерби между «Динамо» и ЦСКА в рамках 11-го тура Премьер-лиги.

    «Динамо» сейчас занимает 4-е место с 20 очками и выглядит уверенно, не зная поражений уже четыре тура подряд. В предыдущем матче команда под руководством Марцела Лички минимально обыграла «Динамо» Махачкала (1:0), что позволило закрепиться в верхней части таблицы. В атаке выделяется Ярослав Гладышев, который забил 4 мяча в 14 матчах, но динамовцам необходимо работать над улучшением игры в защите. За последние пять туров «бело-голубые» забили 11 голов, но и пропустили 9, что указывает на нестабильность оборонительной линии.

    ЦСКА, занимающий 5-е место с 17 очками, также постепенно набирает форму. Подопечные Марко Николича уверенно обыграли «Ахмат» (3:0) в прошлом туре и сейчас стремятся сократить отставание от лидеров. Тамерлан Мусаев, на счету которого 5 голов в 14 матчах, регулярно угрожает воротам соперников и является ключевой фигурой в атаке. В отличие от своего сегодняшнего соперника, ЦСКА показывает более организованную игру в обороне, пропустив всего 2 мяча в последних 5 встречах.

    В этом дерби нас ожидает интересное противостояние. «Динамо» будет делать ставку на атакующую игру и постарается использовать ошибки армейцев, в то время как ЦСКА попытается воспользоваться слабостями в защите динамовцев, чтобы выйти победителем из этого принципиального поединка.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: sb
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