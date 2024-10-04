В субботу, 5 октября, в 11-м туре РПЛ встречаются «Акрон» и «Пари НН». Игра состоится в Самаре, начало – в 14:00 (мск).

«Акрон»

Команда Зауре Тедеева набрала 11 очков и располагается на 9-й позиции в РПЛ. «Акрон» добыл 3 победы, 2 раз сыграл вничью и потерпел 5 поражений, разница мячей – 14:18.

Последние результаты «Акрона»:

«Пари НН»

Нижегородцы набрали 10 очков и занимают 11-е место в таблице. Подопечные Саши Илича добыли 3 победы, 1 раз сыграли вничью и потерпели 6 поражений, разница мячей – 9:19.

Предыдущие результаты «Пари НН»:

Очные встречи

25.01.23 «Пари НН» – «Акрон» – 1:1 Товарищеская игра;

09.07.22 «Пари НН» – «Акрон» – 1:0 Товарищеская игра;

24.03.21 «Акрон» – «Пари НН» – 0:0 Первая лига;

27.09.20 «Пари НН» – «Акрон» – 3:0 Первая лига.

Прогноз на матч

Первая игра команд в РПЛ в истории должна пройти в равной борьбе с малым количеством голов. Прогноз – ТМ (2,5) с коэффициентом 1.92.