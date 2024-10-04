В субботу, 5 октября, в 11-м туре РПЛ встречаются «Акрон» и «Пари НН». Игра состоится в Самаре, начало – в 14:00 (мск).
«Акрон»
Команда Зауре Тедеева набрала 11 очков и располагается на 9-й позиции в РПЛ. «Акрон» добыл 3 победы, 2 раз сыграл вничью и потерпел 5 поражений, разница мячей – 14:18.
Последние результаты «Акрона»:
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02.10.24 «Зенит» – «Акрон» – 5:1 Кубок России;
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28.09.24 «Ростов» – «Акрон» – 0:2 РПЛ;
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21.09.24 «Акрон» – «Краснодар» – 2:5 РПЛ.
«Пари НН»
Нижегородцы набрали 10 очков и занимают 11-е место в таблице. Подопечные Саши Илича добыли 3 победы, 1 раз сыграли вничью и потерпели 6 поражений, разница мячей – 9:19.
Предыдущие результаты «Пари НН»:
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01.10.24 «Пари НН» – ЦСКА – 0:2 Кубок России;
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27.09.24 «Оренбург» – «Пари нН» – 1:2 РПЛ;
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22.09.24 «Пари НН» – «Локомотив» – 1:3 РПЛ.
Очные встречи
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25.01.23 «Пари НН» – «Акрон» – 1:1 Товарищеская игра;
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09.07.22 «Пари НН» – «Акрон» – 1:0 Товарищеская игра;
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24.03.21 «Акрон» – «Пари НН» – 0:0 Первая лига;
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27.09.20 «Пари НН» – «Акрон» – 3:0 Первая лига.
Прогноз на матч
Первая игра команд в РПЛ в истории должна пройти в равной борьбе с малым количеством голов. Прогноз – ТМ (2,5) с коэффициентом 1.92.