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    • «Акрон» – «Пари НН»: прогноз на матч 11 тура РПЛ – 5 октября 2024

    «Акрон» – «Пари НН»: прогноз на матч 11 тура РПЛ – 5 октября 2024

    В субботу, 5 октября, в 11-м туре РПЛ встречаются «Акрон» и «Пари НН». Игра состоится в Самаре, начало – в 14:00 (мск).

    «Акрон»

    Команда Зауре Тедеева набрала 11 очков и располагается на 9-й позиции в РПЛ. «Акрон» добыл 3 победы, 2 раз сыграл вничью и потерпел 5 поражений, разница мячей – 14:18.

    Последние результаты «Акрона»:

    «Пари НН»

    Нижегородцы набрали 10 очков и занимают 11-е место в таблице. Подопечные Саши Илича добыли 3 победы, 1 раз сыграли вничью и потерпели 6 поражений, разница мячей – 9:19.

    Предыдущие результаты «Пари НН»:

    Очные встречи

    • 25.01.23 «Пари НН» – «Акрон» – 1:1 Товарищеская игра;

    • 09.07.22 «Пари НН» – «Акрон» – 1:0 Товарищеская игра;

    • 24.03.21 «Акрон» – «Пари НН» – 0:0 Первая лига;

    • 27.09.20 «Пари НН» – «Акрон» – 3:0 Первая лига.

    Прогноз на матч

    Первая игра команд в РПЛ в истории должна пройти в равной борьбе с малым количеством голов. Прогноз – ТМ (2,5) с коэффициентом 1.92.

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    Источник: «Бомбардир»

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    04.10.2024 22:45
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