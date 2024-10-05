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    «Динамо» – ЦСКА: прогноз на матч 11 тура РПЛ, 6 октября

    6 октября 2024 года пройдет центральный матч 11-го тура Российской Премьер-лиги – московское дерби между «Динамо» и «ЦСКА». Встреча начнется в 19:00 (мск).

    «Динамо»

    «Динамо» занимает 4-е место в таблице с 20 очками, коллектив выиграл 6 из 10 матчей, забил 18 голов и пропустил 10 мячей.

    Последние три результата «Динамо»:

    ЦСКА

    ЦСКА находится на 5-м месте с 17 очками, команда забила 19 голов и пропустила 6 мячей. Подопечные Марко Николича выиграли 5 из 10 матчей.

    Последние три результата ЦСКА:

    Очные встречи

    • 19.08.23 «Динамо» – ЦСКА 2:1;

    • 25.11.23 ЦСКА – «Динамо» 2:3;

    • 24.02.23 ЦСКА – «Динамо» 1:2.

    Прогноз на матч «Динамо» – ЦСКА

    В предстоящей встрече сыграют команды примерно равного уровня в ориентировочно одинаковой игровой форме. Вероятно, в матче будет забито немного голов, поставим на ТМ 3.5 за 1.48.

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    Источник: «Бомбардир»

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    05.10.2024 19:26
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    Комментарии (2)
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    Интерес
    1728147772
    ЦСКА наконец победит,причём-уверенно.
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    Юрий-Казаров-yandex
    1728159442
    Динамо - цска = 2:1
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