6 октября 2024 года пройдет центральный матч 11-го тура Российской Премьер-лиги – московское дерби между «Динамо» и «ЦСКА». Встреча начнется в 19:00 (мск).
«Динамо»
«Динамо» занимает 4-е место в таблице с 20 очками, коллектив выиграл 6 из 10 матчей, забил 18 голов и пропустил 10 мячей.
Последние три результата «Динамо»:
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02.10.24 «Динамо» – «Спартак» 2:3;
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29.09.24 «Динамо МХ» – «Динамо» 0:1;
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22.09.24 «Спартак» – «Динамо» 2:2.
ЦСКА
ЦСКА находится на 5-м месте с 17 очками, команда забила 19 голов и пропустила 6 мячей. Подопечные Марко Николича выиграли 5 из 10 матчей.
Последние три результата ЦСКА:
Очные встречи
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19.08.23 «Динамо» – ЦСКА 2:1;
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25.11.23 ЦСКА – «Динамо» 2:3;
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24.02.23 ЦСКА – «Динамо» 1:2.
Прогноз на матч «Динамо» – ЦСКА
В предстоящей встрече сыграют команды примерно равного уровня в ориентировочно одинаковой игровой форме. Вероятно, в матче будет забито немного голов, поставим на ТМ 3.5 за 1.48.