6 октября 2024 года пройдет центральный матч 11-го тура Российской Премьер-лиги – московское дерби между «Динамо» и «ЦСКА». Встреча начнется в 19:00 (мск).

«Динамо»

«Динамо» занимает 4-е место в таблице с 20 очками, коллектив выиграл 6 из 10 матчей, забил 18 голов и пропустил 10 мячей.

Последние три результата «Динамо»:

ЦСКА

ЦСКА находится на 5-м месте с 17 очками, команда забила 19 голов и пропустила 6 мячей. Подопечные Марко Николича выиграли 5 из 10 матчей.

Последние три результата ЦСКА:

Очные встречи

19.08.23 «Динамо» – ЦСКА 2:1;

25.11.23 ЦСКА – «Динамо» 2:3;

24.02.23 ЦСКА – «Динамо» 1:2.

Прогноз на матч «Динамо» – ЦСКА

В предстоящей встрече сыграют команды примерно равного уровня в ориентировочно одинаковой игровой форме. Вероятно, в матче будет забито немного голов, поставим на ТМ 3.5 за 1.48.