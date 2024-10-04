В субботу, 5 октября, в 11-м туре РПЛ сыграют «Рубин» и «Ахмат». Матч пройдет в Казани, начало – в 19:00 (мск).

«Рубин»

Команда Рашида Рахимова набрал 12 очков и занимает 7-е место в РПЛ. «Рубин» добыл 3 победы, 3 раза сыграл вничью и потерпел 4 поражения, разница мячей – 12:15.

Последние результаты «Рубина»:

01.10.24 «Рубин» – «Факел» – 0:1 Кубок России;

27.09.24 «Факел» – «Рубин» – 0:0 РПЛ;

21.09.24 «Рубин» – ЦСКА – 1:1 РПЛ.

«Ахмат»

«Ахмат» набрал 6 очков и занимает последнее место в таблице. Подопечные Сергея Ташуева 6 раз сыграли вничью и потерпели 4 поражения, разница мячей – 7:18.

Предыдущие результаты «Ахмата»:

Очные встречи в РПЛ

Прогноз на матч «Рубин» – «Ахмат»

«Ахмат» мало забивает и много пропускает, а «Рубин» в последних матчах не демонстрирует уверенной игры в атаке. Ожидаем вязкой игры с минимальным количеством моментов. Прогноз – ТМ (2,5) с коэффициентом 1.65.