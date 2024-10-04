В субботу, 5 октября, в 11-м туре РПЛ сыграют «Рубин» и «Ахмат». Матч пройдет в Казани, начало – в 19:00 (мск).
«Рубин»
Команда Рашида Рахимова набрал 12 очков и занимает 7-е место в РПЛ. «Рубин» добыл 3 победы, 3 раза сыграл вничью и потерпел 4 поражения, разница мячей – 12:15.
Последние результаты «Рубина»:
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01.10.24 «Рубин» – «Факел» – 0:1 Кубок России;
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27.09.24 «Факел» – «Рубин» – 0:0 РПЛ;
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21.09.24 «Рубин» – ЦСКА – 1:1 РПЛ.
«Ахмат»
«Ахмат» набрал 6 очков и занимает последнее место в таблице. Подопечные Сергея Ташуева 6 раз сыграли вничью и потерпели 4 поражения, разница мячей – 7:18.
Предыдущие результаты «Ахмата»:
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02.10.24 «Ахмат» – «Краснодар» – 3:0 Кубок России;
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28.09.24 ЦСКА – «Ахмат» – 3:0 РПЛ;
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23.09.24 «Ахмат» – «Крылья Советов» – 1:1 РПЛ.
Очные встречи в РПЛ
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31.03.24 «Рубин» – «Ахмат» – 2:1;
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08.10.23 «Ахмат» – «Рубин» – 0:1;
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07.03.22 «Ахмат» – «Рубин» – 1:2;
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08.08.21 «Рубин» – «Ахмат» – 2:1;
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17.12.20 «Ахмат» – «Рубин» – 0:0.
Прогноз на матч «Рубин» – «Ахмат»
«Ахмат» мало забивает и много пропускает, а «Рубин» в последних матчах не демонстрирует уверенной игры в атаке. Ожидаем вязкой игры с минимальным количеством моментов. Прогноз – ТМ (2,5) с коэффициентом 1.65.