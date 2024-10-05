6 октября 2024 года в 11-м туре Российской Премьер-Лиги встретятся «Краснодар» и «Химки». Матч пройдет в Краснодаре, начало – в 19:00 (мск).

«Краснодар»

«Краснодар» находится на 2-м месте в турнирной таблице с 24 очками. Команда довольно успешно выступает в РПЛ: 7 побед и 3 ничьи в 10 матчах. Коллектив пропустил всего 5 голов, а забил 18 мячей.

Последние три результата «Краснодара»:

«Химки»

«Химки» расположились на 13-м месте с 8 очками. Команда одержала всего одну победу в 10 матчах. Химчане забили 9 голов, а пропустили 16 мячей.

Последние три результата «Химок»:

Очные встречи

Прогноз на матч «Краснодар» – «Химки»

«Краснодар» является явным фаворитом этой встречи. С учетом формы южан, фактора домашнего поля, а также слабой игры «Химок», стоит ожидать уверенной победы хозяев. Прогноз – победа «Краснодара» (1.38).