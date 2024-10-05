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    «Краснодар» – «Химки»: прогноз на матч 11 тура РПЛ, 6 октября

    6 октября 2024 года в 11-м туре Российской Премьер-Лиги встретятся «Краснодар» и «Химки». Матч пройдет в Краснодаре, начало – в 19:00 (мск).

    «Краснодар»

    «Краснодар» находится на 2-м месте в турнирной таблице с 24 очками. Команда довольно успешно выступает в РПЛ: 7 побед и 3 ничьи в 10 матчах. Коллектив пропустил всего 5 голов, а забил 18 мячей.

    Последние три результата «Краснодара»:

    «Химки»

    «Химки» расположились на 13-м месте с 8 очками. Команда одержала всего одну победу в 10 матчах. Химчане забили 9 голов, а пропустили 16 мячей.

    Последние три результата «Химок»:

    Очные встречи

    • 12.03.23 «Химки» – «Краснодар» 2:0 (Кубок России);

    • 02.04.23 «Химки» – «Краснодар» 0:6;

    • 27.11.22 «Краснодар» – «Химки» 4:1 (Кубок России).

    Прогноз на матч «Краснодар» – «Химки»

    «Краснодар» является явным фаворитом этой встречи. С учетом формы южан, фактора домашнего поля, а также слабой игры «Химок», стоит ожидать уверенной победы хозяев. Прогноз – победа «Краснодара» (1.38).

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    Источник: «Бомбардир»

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    05.10.2024 19:24
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