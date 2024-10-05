6 октября 2024 года в 11-м туре Российской Премьер-Лиги встретятся «Краснодар» и «Химки». Матч пройдет в Краснодаре, начало – в 19:00 (мск).
«Краснодар»
«Краснодар» находится на 2-м месте в турнирной таблице с 24 очками. Команда довольно успешно выступает в РПЛ: 7 побед и 3 ничьи в 10 матчах. Коллектив пропустил всего 5 голов, а забил 18 мячей.
Последние три результата «Краснодара»:
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02.10.24 «Ахмат» – «Краснодар» (Кубок России) 3:0;
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28.09.24 «Краснодар» – «Зенит» 2:0;
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21.09.24 «Акрон» – «Краснодар» 2:5.
«Химки»
«Химки» расположились на 13-м месте с 8 очками. Команда одержала всего одну победу в 10 матчах. Химчане забили 9 голов, а пропустили 16 мячей.
Последние три результата «Химок»:
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02.10.24 «Химки» (пен.) – «Ростов» (Кубок России) 2:2;
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29.09.24 «Крылья Советов» – «Химки» 0:0;
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22.09.24 «Химки» – «Оренбург» 0:0.
Очные встречи
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12.03.23 «Химки» – «Краснодар» 2:0 (Кубок России);
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02.04.23 «Химки» – «Краснодар» 0:6;
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27.11.22 «Краснодар» – «Химки» 4:1 (Кубок России).
Прогноз на матч «Краснодар» – «Химки»
«Краснодар» является явным фаворитом этой встречи. С учетом формы южан, фактора домашнего поля, а также слабой игры «Химок», стоит ожидать уверенной победы хозяев. Прогноз – победа «Краснодара» (1.38).