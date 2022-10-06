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Лауреат Нобелевской премии по физике играл в футбол в Дании: он дружил с Эйнштейном и по-научному разбирал матчи
Главные новости
17:53
Бывшая девушка Гогричиани рассказала о требованиях к избившему ее футболисту
1
17:46
Полиция Калининграда начала проверку данных об избиении девушки игрока «Балтики» Гогричиани
17:41
Видео
Федотов: «Камера зафиксировала, что мяч пересек линию ворот «Краснодара». Видео скоро появится. Будет скандал»
17:30
Текст
Нобелевскую премию по физике 100 лет назад получил бывший футболист. Его брат (тоже ученый) играл в финале Олимпийских игр
17:27
Каррера: «Допускаю, что Бакаев вернется в «Спартак»
1
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Все новости
17:59
Игонин: «Переговоры Кузяева с «Зенитом» о новом контракте займут десять минут»
17:23
Стало известно, какой срок грозит Гогричиани за избиение бывшей девушки
3
17:14
«Мы умеем творить чудеса». «Барса» готова приложить все усилия, чтобы вернуть Месси
1
16:59
Фото
«Севилья» объявила о возвращении Сампаоли
16:57
Стало известно, из-за чего Гогричиани избил свою бывшую девушку
2
16:47
Вице-президент «Барселоны» назвал цели клуба в Примере и Лиге чемпионов
3
16:41
Семак рассказал о травмированных футболистах «Зенита»
16:32
Трансляция
Где смотреть ЦСКА – «Динамо»: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 8 октября
16:26
КДК оштрафовал «Спартак» на 50 тысяч рублей за поздний выход на матч с «Зенитом»
16:20
Уткин – о «Химках»: «Хочешь добиться провала – доверь управление клуба депутату»
3
15:57
Мостовой: «Слуцкому пора набраться смелости и уйти из «Рубина». Это неуважение ко всем!»
7
15:43
Колосков назвал самого яркого центрального нападающего РПЛ
2
15:35
Видео
КДК отменил красную Ненахова в матче с «Уралом». «Локо» играл в меньшинстве с 13-й минуты
2
15:27
«Балтика» отстранила Гогричиани от тренировок. Бывшая девушка обвинила игрока в избиениях
3
15:23
Трансляция
Где смотреть «Факел» – «Зенит»: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 8 октября
1
14:59
Семак рассказал, чем будет заниматься в комитете РФС по социальной ответственности
14:55
«Это не человек!» Грилиш рассказал о реакции вратаря «Копенгагена» на Холанда
3
14:48
Семак рассказал, как «Зенит» будет добираться на матч с «Факелом» в Воронеж
1
14:39
Баженов: «Сафонов давно перерос уровень РПЛ. Посмотрел бы на Матвея в чемпионате топ-3»
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14:26
Камил Гаджиев: «Уткин – неадекватный человек. У него проблемы с психикой»
1
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УЕФА определил лучший гол недели в Лиге чемпионов
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13:59
Камоцци назвал лучшего легионера «Спартака» за всю историю
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13:55
В «Зените» подтвердили желание продлить контракт с Кузяевым: «Будет ли «Ман Сити» пытаться продлить Холанда?»
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13:47
Дьяков: «Нынешний уровень Второй лиги – полнейшая катастрофа»
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«Зенит» предложит Кузяеву новый контракт. Далер заинтересован в продлении («РБ Спорт»)
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Лауреат Нобелевской премии по физике играл в футбол в Дании: он дружил с Эйнштейном и по-научному разбирал матчи
Илья Егоров
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Голосов:
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Сегодня, 17:43
Европа
Его брат (тоже ученый) играл в финале Олимпийских игр.
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Источник:
Бомбардир.ру
Фото:
Russian Look, PERB821426/Global Look Press
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