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    Лауреат Нобелевской премии по физике играл в футбол в Дании: он дружил с Эйнштейном и по-научному разбирал матчи


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    Голосов: 0
    Сегодня, 17:43
    Его брат (тоже ученый) играл в финале Олимпийских игр.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Russian Look, PERB821426/Global Look Press
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