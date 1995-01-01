Молдавский журналист создал стадион и клуб в селе на 2,5 тысячи жителей. Итог – обвинение в договорняках от своих игроков и Лига Европы

Из команды детей в еврокубки.

Село с четырьмя магазинами и лицеем имени молдавского певца. Да, туда проникла Лига Европы

В этом сезоне в еврокубках дебютировала команда «Святой Георгий» из молдавского села Суручены с населением чуть больше двух тысяч человек. По пенальти она победила белорусский «Шахтер» и прошла во второй квалификационный раунд Лиги Европы, где споткнулась на «Партизане» и голе Бибраса Натхо в дополнительное время. Импульс сельского подъема – журналист.

В 20 лет Валерий Реницэ из-за травмы закончил с футболом и ушел в журналистику. Он начинал внештатным корреспондентом в газетах, после чего работал репортером на радио «Свобода» и BBC в Молдавии. Дальше – создание первого новостного агентства в стране, которое продает информационный контент по платной подписке по всему миру.

Реницэ писал сценарии и создавал авторские передачи для ТВ, снимал документальные фильмы, продюсировал медийные проекты, выпускал авторские рассказы и книги, а в начале нулевых стал пресс-секретарем президента Молдавии Владимира Воронина. Любовь к футболу тянула Реницэ к созданию клуба. Все началось с детей.

Валерий Реницэ рассказывает: «Когда у тебя ограниченное количество денег, нет смысла переплачивать возрастным футболистам. Да, они решат сиюминутную задачу и поднимут клуб за пару лет из низших лиг в вышку, но что будет дальше? Я выбрал другой путь, инвестировав в детей. Готов был ждать не один год, потому что меня не интересовали сиюминутные победы, кубки, медали».

В селе Суручены работают четыре продовольственных магазина, пять баров и кафетерий. Там есть дом культуры, библиотека, лицей имени молдавского певца Иона Суручану и детский сад. В 1785 году в Суручены был заложен Свято-Георгиевский монастырь, функционирующий до сих пор – он дал название футбольному клубу. Символом «Святого Георгия» стал Георгий Победоносец, который изображен на логотипе.

«Конечно, можно было бы создать клуб в столице или другом большом городе. Это было бы удобнее. Но какой в этом смысл? – говорит Реницэ. – Я хотел сделать что-то для своего села, где я родился, вырос и живу. Хочется оставить что-то после себя будущим поколениям. Тот же стадион, поля, здания и корпуса – все это останется в селе детям, которые будут тут и дальше жить и играть».

Реницэ сделал клуб семейным: главный тренер – брат, а жена кормила футболистов. И первым в Молдавии запустил видеотрансляцию по интернету

Чтобы реализовать идею с детской школой, Валерий Реницэ пригласил детей из соседних сел и даже из Кишинева. Для этого он организовал несколько автобусов, которые приезжали за детьми, забирали их, отвозили в Суручены на тренировки и потом привозили обратно.

«Мы понимали, что никто не будет ездить к нам в село на тренировки своим ходом. Не у всех родителей есть возможность возить детей на личном транспорте. А кто отпустит зимой своего ребенка, когда темнеет рано, добираться на общественном транспорте в село за 30 километров? Поэтому транспорт был за наш счет. Но главное, что нам удалось убедить ребят и их родителей, что у нас серьезный проект и они могут у нас учиться футболу не хуже, чем в той же столице».

Старт истории – с нескольких детских команд, строительства стадиона и жилых корпусов. Когда на подходе была старшая группа выпускников, Валерий Реницэ для игровой практики заявил их во вторую лигу чемпионата Молдавии по футзалу. После этого «Святой Георгий» поднялся во второй дивизион, где прокачался в медийности.

«В 2009-м году мы впервые сделали видеотрансляцию матча по интернету. Это было ноу-хау сродни запуску ракет в космос, тогда так это казалось, – вспоминает бывший пресс-атташе клуба Сергей Ипати. – В то время у ютуба даже не было функции трансляции, запускали все через медиаплеер.

Но мы все равно были первые: ни клубы высшей лиги, ни столичные команды, ни Федерация футбола с матчем сборной, а мы – простой сельский клуб. Трансляцию вели с помощью трех камер, потом накладывали комментарий, а вечером запись матча показывал телевизионный канал».

«Святой Георгий» – семейный клуб. Главным тренером команды был двоюродный брат Реницэ, еще несколько его родственников входили в управляющий состав, зять Сергей Ипати работал пресс-атташе и менеджером, а жена курировала закупку и приготовление еды для футболистов. Параллельно сын Дмитрий тренировался в детской школе.

В начале нулевых «Святой Георгий» дебютировал в чемпионате Молдавии на своем стадионе, но первые матчи проводил на искусственном поле с видом на кладбище (потому что в селе больше негде стелить газон). Первый сезон в вышке – борьба за выживание, но вызов воспитанников в юношеские и молодежную сборную Молдавии и скауты украинских, российских и румынских клубов на трибунах.

Обвинения в договорняках от своих игроков и пятилетняя дисквалификация

Подъем погасил внутренний конфликт. Семь воспитанников написали заявление, что Валерий Реницэ склонил их к участию в трех договорных матчах. Закончилось тем, что он был признан виновным, оштрафован на 15 тысяч долларов и отстранен от любой футбольной деятельности на пять лет.

Реницэ считает, что его просто кинули и решили отомстить: «Это все были козни Павла Чебану [президент Федерации футбола Молдавии]. И сделано было в отместку за то, что я поднял вопрос о прозрачности распределения денежных средств, поступаемых в Федерацию по линии УЕФА. Я собирался баллотироваться на пост президента молдавской федерации, и это был хороший повод меня убрать.

Да, несколько человек написали заявление, но в команде 14-15 футболистов, которые заявили, что никто никаких матчей не продавал. Если эти игроки такие честные, так почему они сразу не написали это заявление до начала матчей? Почему не пришли и не сказали сразу, что вот наш президент заставляет нас сливать игры. Получается, что они тоже нарушители, причем еще большие, чем я. На поле-то были они, а не я. И пропускали голы тоже они, а не я».

Один из семи участников признания нападающий Сергей Плетикэ объясняет: «Господин Реницэ сказал, что если мы сыграем, так, как надо, и проиграем три игры, тогда он отпустит нас бесплатно в другой клуб. Поэтому мы не могли не выйти на поле. Но мы не сливали, играли в полную силу, хоть все те три матча и проиграли».

Ответ Реницэ: «Это все бред! Как я мог сказать, что отпущу бесплатно семь футболистов, в которых вкладывал столько времени, энергии и денег? У нас частный клуб, не государственный. Если растить футболистов и дарить их бесплатно другим клубам, то через пару лет весь проект просто умрет.

На самом деле моих игроков в это все втянул один непорядочный футбольный агент. Он хотел забрать их себе и заработать на них. Для этого необходимо было сделать так, чтобы они были свободными, перешли в другой клуб и не нужно было за них платить никакой компенсации».

Признания семерых футболистов закончились бесплатным переходом в другой молдавский клуб – «Академия». Оттуда Сергей Плетикэ через полгода перешел в казанский «Рубин», который заплатил за его трансфер 300 тысяч евро уже не «Святому Георгию», а «Академии».

«Сначала, как в 30-е годы, на меня написали донос и вынесли обвинение просто по чьим-то словам без единого доказательства и улики. А потом уже, как в 90-е, бандитскими методами отобрали моих футболистов, в которых я столько вложил, после чего на их продаже заработали другие люди», – говорит Реницэ.

В 2012-м году «Святой Георгий» занял 10-е место из 12-ти и остался в вышке по спортивному принципу, но молдавская федерация отправила его во вторую лигу и оставила «Рапид», который стал 11-м. Добила политика: лидирующая правительственная партия коммунистов, где Реницэ пользовался авторитетом, уступила демократам. Реницэ за ухудшение политических, экономических и деловых отношений с Россией и другие ошибки жестко критиковал экс-президента Молдавии Владимира Воронина, у которого работал пресс-секретарем.

Клуб «Святой Георгий» на шесть лет завяз во второй лиге, играл воспитанниками, но о повышении даже не думал.

Лига Европы через два года после подъема из второго дивизиона

В 2017-м «Святой Георгий» вернулся в высшую лигу, а через два года стал вторым после «Шерифа», которому до этого проиграл в дополнительное время 0:1 в финале Кубка Молдавии. Это закинуло его в Лигу Европы. Дебютный соперник – «Шахтер» из Солигорска.

«Когда в первом туре ехали в Белоруссию, многие говорили, что шансов у нас нет, – рассказывает технический директор клуба Олег Истрати. – Играем из одной игры, которая по жребию будет на поле соперника. У себя в чемпионате «Шахтер» идет на первом месте и даже опережает БАТЭ. Плюс у них большой опыт: каждый год играют в еврокубках, а их тренирует двукратный лучший тренер Украины Юрий Вернидуб, который не раз выводил в групповой этап Лиги Европы луганскую «Зарю».

Букмекеры давали на проход «Святого Георгия» коэффициент 14, но он обыграл «Шахтер» по пенальти на его поле. После этого главный тренер «Шахтера» Юрий Вернидуб подал в отставку, хотя за семь туров до финиша клуб шел на первом месте в чемпионате Белоруссии.

Сейчас Валерий Реницэ – почетный президент клуба, который передал управление молодым функционерам. Он пишет книги и рассказы и старается не пропускать матчи. За «Святой Георгий», который прошел «Шахтер», играют воспитанники с первого детского чемпионата из нулевых и некоторые из семи футболистов, обвинявших президента в склонении к участию в договорняках.

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