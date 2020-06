Как мир реагирует на борьбу с расизмом и смерть Джорджа Флойда

Есть реакция от ведущих лиг и топовых игроков.

25 мая в Миннеаполисе полицейский во время задержания убил афроамериканца Джорджа Флойда. С того момента США и многие страны накрыли беспорядки: толпы протестуют против насилия полиции и высказываются в пользу прав темнокожих.

Волнение коснулось и футбола. Игроки, команды и лиги уже отреагировали на это.

Англия

АПЛ еще не вернулась после коронавирусной паузы, но игроки уже договорились, как поддержат движение Black Lives Matter. В первых двенадцати матчах после рестарта Премьер-лиги они сыграют со слоганом «Жизни темнокожих имеют значение» вместо фамилий. Логотипы Black Lives Matter и NHS появятся на формах команд АПЛ и будут там до конца сезона.

АПЛ же поддержит игроков, вставших на колено до или во время матчей.

The Premier League stands alongside players, clubs, the FA, EFL, PFA, LMA, PGMOL and all those who oppose discriminationThe #PL will support players who ‘take a knee’ before or during matchesThere is #NoRoomForRacism, anywhere.Full Statement: https://t.co/fdShPIq2ID pic.twitter.com/A661OWzyrx — Premier League (@premierleague) June 12, 2020

Есть и локальные акции: от «Челси», «Арсенала», «Ливерпуля» и других клубов.

We stand together pic.twitter.com/rTOHtiIbJP — Héctor Bellerín (@HectorBellerin) June 11, 2020

The entire squad knelt in Anfield's centre circle ahead of today's training session in a powerful show of support for the #BlackLivesMatter movement.Unity is strength: https://t.co/2BN18U4jIY pic.twitter.com/oVE5RgNMmh — Liverpool FC (at ) (@LFC) June 1, 2020

Before training at Cobham this morning, the Chelsea players and coaching staff formed the letter H, for humans, and knelt in a show of support for the #BlackLivesMatter movement. pic.twitter.com/yI6kAywa93 — Chelsea FC (at ) (@ChelseaFC) June 2, 2020

Италия

Перед кубковым матчем против «Милана» игроки «Ювентуса» вышли в майках со слоганом No to Racism.

Игроки «Милана» – в майках с Black Lives Matter.

Silence is not an option: say no to racism!Il silenzio non è un’opzione: no al razzismo!#BlackLivesMatter pic.twitter.com/WKXC08i8wT — AC Milan (@acmilan) June 12, 2020

Германия

Бундеслига уже стартовала и играет несколько недель. И там была масса акций в поддержку темнокожего населения и против расизма. Футболисты вставали на колено.

Выходили в специальных футболках.

«Айнтрахт» перед матчем с «Баварией» вообще заменил титульный спонсор на слоган.

Eintracht Frankfurt are wearing #BlackLivesMatter shirts vs. Bayern Munich in their German Cup match pic.twitter.com/7GjLqHUqKd — B/R Football (@brfootball) June 10, 2020

Игрок «Шальке»Уэстон МакКенни вышел со специальной повязкой.

American international Weston McKennie wore a tribute to George Floyd whilst playing for Schalke this afternoon... pic.twitter.com/Gj6du81Lkk — Football on BT Sport (@btsportfootball) May 30, 2020

Были и странные истории. Болельщик «Майнца» отказался от абонемента из-за большого количества темнокожих игроков в составе. Клуб попрощался с ним: «Обычно мы сожалеем, когда кто-то хочет отменить свой абонемент, и отчаянно боремся за каждого болельщика, но в этом случае никаких сожалений нет».

Испания

Борха Иглесиас из «Бетиса» покрасил ногти в черный цвет в знак борьбы против расизма.

Hoy y siempre decimos no al racismo y no a la homofobia. No a cualquier tipo de odio.La lucha contra esta lacra se puede expresar de muchas maneras. Lo importante es visibilizarla.Eres top, @BorjaIglesias9. pic.twitter.com/rRnpNYz51P — Real Betis Balompié (@RealBetis) June 4, 2020

Остальной мир

Акция от игроков «Зальцбурга».

Salzburg's Patson Daka scored a hat-trick today.He celebrated his first goal with teammate Mohamed Camara by taking a knee.[ @FCRBS_en] pic.twitter.com/jxDVujxN3C — B/R Football (@brfootball) June 7, 2020

МЛС:

D.C. United shared a message on their pitch today.[ @dcunited] pic.twitter.com/NYU5yBVrEb — B/R Football (@brfootball) June 7, 2020

Футболисты «Мидтьюлланда»:

FC Midtjylland players took a knee before their Danish Superliga game today. pic.twitter.com/umGXXKt0hB — B/R Football (@brfootball) June 7, 2020

«Бешикташ».