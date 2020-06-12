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    Как мир реагирует на борьбу с расизмом и смерть Джорджа Флойда


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    Сегодня, 17:39
    Есть реакция от ведущих лиг и топовых игроков.

    25 мая в Миннеаполисе полицейский во время задержания убил афроамериканца Джорджа Флойда. С того момента США и многие страны накрыли беспорядки: толпы протестуют против насилия полиции и высказываются в пользу прав темнокожих.

    Волнение коснулось и футбола. Игроки, команды и лиги уже отреагировали на это.

    Англия

    АПЛ еще не вернулась после коронавирусной паузы, но игроки уже договорились, как поддержат движение Black Lives Matter. В первых двенадцати матчах после рестарта Премьер-лиги они сыграют со слоганом «Жизни темнокожих имеют значение» вместо фамилий. Логотипы Black Lives Matter и NHS появятся на формах команд АПЛ и будут там до конца сезона.

    АПЛ же поддержит игроков, вставших на колено до или во время матчей.

    Есть и локальные акции: от «Челси», «Арсенала», «Ливерпуля» и других клубов.

    Италия

    Перед кубковым матчем против «Милана» игроки «Ювентуса» вышли в майках со слоганом No to Racism.

    Игроки «Милана» – в майках с Black Lives Matter.

    Германия

    Бундеслига уже стартовала и играет несколько недель. И там была масса акций в поддержку темнокожего населения и против расизма. Футболисты вставали на колено.

    Выходили в специальных футболках.

    «Айнтрахт» перед матчем с «Баварией» вообще заменил титульный спонсор на слоган.

    Игрок «Шальке»Уэстон МакКенни вышел со специальной повязкой.

    Были и странные истории. Болельщик «Майнца» отказался от абонемента из-за большого количества темнокожих игроков в составе. Клуб попрощался с ним: «Обычно мы сожалеем, когда кто-то хочет отменить свой абонемент, и отчаянно боремся за каждого болельщика, но в этом случае никаких сожалений нет».

    Испания

    Борха Иглесиас из «Бетиса» покрасил ногти в черный цвет в знак борьбы против расизма.

    Остальной мир

    Акция от игроков «Зальцбурга».

    МЛС:

    Футболисты «Мидтьюлланда»:

    «Бешикташ».

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: dpa, firo Sportphoto/Global Look Press
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