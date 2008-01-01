Помните, когда Россия последний раз пропускала четыре? Мы проверили: на Евро-2008

Путешествуем по фотографиям с Юрием Жирковым.

Поражение от Бельгии – это не просто обидный финал классной отборочной кампании на Евро, но и первый раз за десять лет, когда команда пропустила четыре в официальных матчах. Были правда и товарищеские: ниже – все матчи начиная с Евро-2008, когда сборная пропускала минимум три гола за игру.

Испания – Россия – 4:1 / 2008

Испания – Россия – 3:0 / 2008

Россия – Аргентина – 2:3 (тов.) / 2009

Россия – Хорватия – 1:3 (тов.) / 2015

Франция – Россия – 4:2 (тов.) / 2016

Россия – Коста-Рика – 3:4 (тов.) / 2016

Россия – Бельгия – 3:3 (тов.) / 2017

Россия – Испания – 3:3 (тов.) / 2017

Россия – Бразилия – 0:3 (тов.) / 2018

Россия – Франция – 1:3 (тов.) / 2018

Россия – Уругвай – 0:3 / 2018

Германия – Россия – 3:0 (тов.) / 2018

Бельгия – Россия – 3:1 / 2019

Вспоминаем самые яркие моменты из тех матчей, когда нам забили четыре гола.

Испания – Россия – 4:1 и 3:0

Россия провела феноменальный турнир, проиграв всего два матча, и оба – со сборной Испании. Сначала в группе случились те самые 4:1, а потом – три пропущенных уже в полуфинале турнира.

В первом матче вполне могло обойтись и без четырех пропущенных: финальный гол Фабрегас забивал уже в добавленное время. Но именно с этого поражения начались успешные матчи. «Знаете, почему команда такой злой вышла? Это все Хиддинк, он нас спровоцировал. Сделал ранний завтрак в 9.45. Все рано встали, вот и разозлились», – рассказывал Игорь Акинфеев о победе в следующем матче с Грецией.

Франция – Россия – 4:2

Тот матч – из тех времен, когда Юрий Лодыгин считался перспективным сменщиком Игоря Акинфеева, а на правом фланге обороны играл Кузьмин. Вспоминайте: было всего три года назад.

Впрочем, только Лодыгина тут винить не нужно: они сыграли по одному тайму с Акинфеевым и оба пропустили по два гола. А еще в той сборной играли вместе Кокорин и Мамаев: первый из них даже забил гол французам.

Комментарий Слуцкого: «Матч разбился на два разных тайма. В первом действовали робко. В перерыве я об этом сказал игрокам. Попросил показать свой максимум, ведь встречаемся с одной из лучших сборных мира. Во второй половине остался доволен качеством игры – голы забили хорошие. Но первый тайм сильно разочаровал. После второго появился сдержанный оптимизм. Нам не хватило соревновательного опыта. А Франция выжала максимум из того, что создала».

Россия – Коста-Рика – 3:4

Новый вратарь (Джанаев вместо Акинфеева и Лодыгина), новый тренер (Черчесов вместо Хиддинка и Слуцкого). Зато снова видим на фотографии Юрия Жиркова.

Тот матч – первый в истории стадиона «Краснодара». И опять обидный четвертый гол залетает в самом конце: с пенальти на 92-й минуте.

«За результат итоговый и просчеты индивидуальные ставлю «два» команде, – заявил Черчесов. – Великолепный стадион, отличная атмосфера. У нас была рваная игра. На таком уровне с первой и до 90-й минуты надо играть все время. Нам есть над чем работать».