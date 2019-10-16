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    «Я сошел с ума. Моя голова была в огне». Откровения Паписса Сиссе о смерти одноклубника и жизни в Англии


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    Голосов: 22
    16.10.2019 21:08
    Эксклюзивный перевод интервью.

    Помните Паписса Сиссе? Он зажигал в «Ньюкасле» в первой половине десятых, а потом резко куда-то пропал. На два года он уехал в Китай, а последние два сезона играет в турецком «Аланьяспоре».

    За карьеру он провел 386 матчей, в которых забил 163 гола. До «Ньюкасла» он играл и много забивал за «Метц» и «Фрайбург» и параллельно стал главной звездой Сенегала.

    Сейчас Сиссе 34 года, но он до сих пор в хорошей форме. В прошлом сезоне забил 16 голов и стал четвертым бомбардиром турецкой лиги. В этом – шесть мячей в семи матчах. А его «Аланьяспор» идет на первом месте в чемпионате.

    Недавно Паписс дал интервью американскому изданию The Athletic. Мы перевели самое важное. Об адаптации в Англии, «Ньюкасле», жизни в Китае, умершем друге Тиоте и школьном учителе.

    Об АПЛ, «Ньюкасле», партнерах и тренерах

    «Первые месяцы в «Ньюкасле» мы были лучшей командой, в которой я когда-либо играл. Я прибыл в клуб с прекрасным настроем. Каждый раз, когда я бил по воротам, я знал, что получу удовольствие.

    Английский футбол – стремителен, от ворот до ворот. Никто не останавливается. Мне нравится быстрая игра и все, что происходит в штрафной – это моя среда, там я король.

    Алан Пардью показал мне способ, который помог мне преуспеть в английском футболе. Он заставлял меня начинать матчи на скамейке. Просто ждать и смотреть. Чтобы увидеть темп игры, а потом вовремя войти в нее и наказать соперника.

    У нас была прекрасная команда с сильными игроками. Кабай создавал сопернику проблемы своими проходами в центре. Бен Арфа – был монстром; он был лучшим на тренировках, но вне поля… Я предупреждал, что он неправильно растрачивает свой талант. Но каким он был игроком!

    Демба Ба постоянно забивал. Но нам нужно было еще больше таких игроков, чтобы достичь чего-то. Нам нужно было как минимум 20 игроков обоймы, которые были бы готовы играть в любой момент. Алану Пардью не хватало этого».

    При Джоне Карвере и Стиве Макларене все пошло не так, как надо. Возможно, было слишком много изменений. Настроение ухудшилось. Уверенность упала. Мы пытались, но у нас не получалось. Когда пришел Рафаэль Бенитес, было поздно.

    Если бы он пришел на два месяца раньше, мы бы были в порядке. Это было очень неприятное падение. Как это могло произойти? У нас было так много талантов.

    Я хотел остаться. Честно, я хотел помочь клубу вернуться в АПЛ, но у меня оставался год по контракту, а предложение из Китая было хорошим для клуба. «Ньюкасл» всегда будет в моем сердце. Всегда».

    О смерти Шейка Тиоте

    «Тиоте открыл мне двери в команде. Он сразу принял меня и помог почувствовать себя дома. Он взял меня под свое крыло, как брат».

    Спустя полгода, как Сиссе уехал играть в Китай, Тиоте тоже перешел в китайский клуб. Тиоте был победителем Кубка африканских наций, дважды играл на чемпионатах мира, 138 раз выходил на поле в АПЛ.

    Тиоте отыграл 11 матчей за новый клуб. В июне 2017-го он потерял сознание на тренировке, а позже у него остановилось сердце. Ему было 30 лет.

    За пару недель до этого Сиссе и Тиоте праздновали Рамадан в Пекине:

    «Мы много смеялись и шутили. На ужине в отеле я сказал, что вернусь к нему на следующей неделе, чтобы снова провести с ним время. Мы расстались как друзья. И только спустя несколько дней произошла трагедия.

    «Я ехал в машине, когда мне позвонили и рассказали о смерти Шейка. Я сошел с ума. Моя голова была в огне. Я начал колотить по сиденью.

    Водитель спрашивал, в порядке ли я, а я кричал: «Нет! Нет, я не в порядке!» Я не мог в это поверить. Я просто хотел быть один. Водитель остановил машину, я вышел и просто пошел пешком. Не помню даже куда.

    Я мусульманин. Единственное, что я мог сделать – это молиться за своего друга, его семью и детей. Я всегда общаюсь с ними в Сенегале. Это было очень, очень грустно. Тиоте очень помог мне, я уважал его. Для меня он был гигантом. Был моим братом. И всегда будет моим братом. Я сильно скучаю по нему».

    О периоде в Китае и школьном учителе

    «Китай – это другой мир. Когда я приехал туда, я сказал сам себе: «Ух ты, где это я?» Но я был там только для футбола. Я жил на тренировочной площадке.

    «Шаньдун» – очень большой клуб. Условия в нем были прекрасными. Город Цзинань был очень большим. А они называли его деревней, хотя на всей территории проживало более 10 миллионов человек.

    Во всех местах, где я жил, я пытался познакомиться с культурой, религиями, менталитетом. Путешествия помогли мне получить образование, которое я недополучил, когда учился в школе.

    Я начал изучать английский только в конце учебы в школе. У нас был учитель, который говорил с акцентом. Мы смеялись над ним, потому что он говорил, как джентльмен.

    Когда я уже играл за «Ньюкасл», я вернулся домой в Дакар и встретил его. Он сказал, что видел меня по телевизору. И сказал, что говорит теперь в школе на уроках: «Это мой ученик. Когда он был молодым, каждый раз, когда он слышал удар мяча о стену снаружи, он выбегал из класса и играл. Это было ужасно».

    Но он был доволен моим английским, когда услышал, как я говорю по телевизору. Он сказал, что очень гордится мной.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: imago sportfotodienst/Xinhua/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
    Рейтинг: 4 Голосов: 22
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +720

      Flydis 20 октября 2019, 15:38

      Интересная статья, спасибо.
      Но всё же мне он навсегда запомнился космическим голом в ворота Челси.

      0
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      Рейтинг: +1465

      Sedoi_Goblin 17 октября 2019, 12:42

      Как они с Арсеналом сыграли помню,было дело.. 4:4! лететь 4:0 после первого тайма,а во втором вытащить дохлый матч!!! Тиоте тогда четвертый метров с 30 зарядил в левый угол!! Вот это рубилово!

      1
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      Рейтинг: +663

      88serega88 > Sedoi_Goblin 19 октября 2019, 21:31

      да да!!! матч топ! Тиоте там зарядил знатную бомбу!!!!

      1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 16 октября 2019, 21:48

      Хороший материал, благодарю

      8
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